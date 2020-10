McDonald’s : les restaurants les plus dingues à découvrir dans le monde, vous allez être bluffés !

En effet, nous avons dressé une liste de quelques restaurants McDonald’s qui ne devraient pas vous laisser indifférent. Vous retrouverez dans cet article pas moins de 17 restaurants dans le monde dans des endroits très insolites : une station-service venant tout droit du futur, un avion en pleine ville, ou encore un monument rappelant le Louvre à Paris… Ces restaurants donnent envie de venir consommer un hamburger délicieux mais aussi de visiter les lieux ! Et vous, quel sera votre restaurant préféré ?

Taupo (Nouvelle Zélande)

McAir – McDonalds Taupo, New Zealand has a plane. You can sit in it and eat. 🇳🇿 pic.twitter.com/0N6zwhLCoG — Crazy World (@CrazyGloble) July 24, 2019

Dans ce restaurant McDonald’s de Nouvelle Zélande, vous aurez l’occasion de voyager au coeur d’un avion !

Ulsan (Corée du Sud)

Ici, en Corée du Sud, on se croirait dans une station essence du futur, mais il s’agit bien d’un restaurant McDonald’s !

Saint Louis (Missouri, USA)

riverboat mcdonald's (1980) st. louis, mo deceased (demolished in 2000) pic.twitter.com/apBqHmOj9m — nonstandard mcdonald's (@nonstandardmcd) July 16, 2020

Aux Etats-Unis cette fois-ci, rendez-vous dans un bateau de croisière pour déguster un bon hamburger !

Times Square (New York, USA)

🍔 If you're a tourist in New York City you've seen it, or maybe eaten in it — the giant @McDonalds in Times Square with the Broadway-style marquee. No more, though — the company confirmed Wednesday that the location has shut down for good. https://t.co/nrqtipSGFT pic.twitter.com/GVvXuDWlk4 — NBC10 Philadelphia (@NBCPhiladelphia) June 24, 2020

Cette fois-ci en plein Times Square au coeur de New York, on découvre McDonald’s dans un décor très lumineux ! Malheureusement, le restaurant mythique a fermé depuis peu…

Batoumi (Géorgie)

Restaurant McDonald's les plus originaux au monde : Batoumi, Géorgie pic.twitter.com/yOFwUI2Yor — Photos Histoires (@PhotosHistos) July 16, 2018

Ce restaurant a l’air de venir du futur, tout en faisant penser au musée du Louvre complètement revisité !

Vinita (Oklahoma, USA)

Oklahoma is fun! Here's pic of my visit to world's biggest McDonald's in Vinita. (Yes there's more to OK but I was excited) pic.twitter.com/qXVYZr8ePW — Sarah Kendzior (@sarahkendzior) February 5, 2017

De retour aux Etats-Unis pour un McDonald’s qui se trouve au dessus d’une autoroute : très original, mieux vaut ne pas avoir le vertige ni la peur des véhicules !

Hameln (Allemagne)

En Europe cette fois-ci, ce restaurant est plutôt intriguant : on s’attend à retrouver à l’intérieur des spécialités allemandes !

Aswan (Egypte)

Dans un décor complètement différent cette fois-ci, ce McDonalds que l’on retrouve en Egypte est tout simplement somptueux !

Las Vegas (Nevada, USA)

Avec son arche géante lumineuse, ce restaurant correspond parfaitement à l’ambiance de Las Vegas : mais y trouve-t-on un casino à l’intérieur ?

Brastow (Californie, USA)

Stopped at the "train" McDonalds in Barstow for an egg mcmuffin! #roadtrip pic.twitter.com/5ofAFfAX — Bridget Marquardt (@Bridget) June 28, 2012

Ici, McDonald’s a eu l’idée ingénieuse de lancer un restaurant dans un train : qui ne rêverait pas de pouvoir manger un Royal Cheese en voyageant ?

Kristiansand (Norvège)

Au milieu de la Norvège dans la ville de Kristiansand, McDonald’s a décidé d’installer ce restaurant dans ce qui ressemble à un palais de justice, mais rien ne dit s’il y a bien des procès qui ont lieu dans ce restaurant !

Victoria (Australie)

but have you seen art deco mcdonalds pic.twitter.com/hPq16jLmUb — ana 🦡 (@validitywitch) July 12, 2020

Ce restaurant qui se trouve en Australie a tout l’air d’un motel, pas sûr que cela plaise à la clientèle car les lieux n’ont pas l’air rassurants du tout !

Milan (Italie)

Vill äta på denna McDonalds i Milano😍🍔🍟🇮🇹 pic.twitter.com/ufjfBlHQQ2 — Stephanie Nysten (@stephanienysten) May 6, 2015

Dans ce lieu mythique de Milan en Italie, on a pu voir également la firme américaine avec un restaurant très bien situé !

Sand Lake Road (Oklahoma, USA)

Sand Lake Road McDonalds to get new location and makeover, say goodbye to the chaos http://t.co/Am9t4JEJt6 pic.twitter.com/bex98lxeBR — Orlando Weekly (@OrlandoWeekly) May 7, 2015

Dans l’Oklahoma à Sand Lake Road, ce McDonald’s avait tout l’air de venir des années 60 avec son look de dinner !

Porto (Portugal)

Au Portugal dans la ville de Porto, ce restaurant McDonald’s a des airs de restaurant de luxe : pas sûr que la clientèle soit bien adaptée au lieu !

Madrid (Espagne)

McDonalds – Madrid pic.twitter.com/jvmRCgufc9 — Boca del Lobo (@talkspanishtome) March 2, 2016

Dans la capitale espagnole à Madrid, ce restaurant McDonald’s à une décoration tout simplement somptueuse au coeur de la ville.

Paris (France)

disney village mcdonald's (2005) disneyland paris, marne-la-vallée, france active pic.twitter.com/8OObspWuIW — nonstandard mcdonald's (@nonstandardmcd) July 27, 2020

A Disneyland Paris au niveau du village, ce McDonald’s est absolument splendide avec ses deux grandes arches qui ont fait le succès de l’enseigne !