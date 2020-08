Matrix 4 : très grosse déception pour les fans, un acteur sera absent !

Certes, vous savez que deux personnages principaux seront au rendez-vous à savoir Neo et Trinity, mais Morpheus ne sera pas au rendez-vous. Ce ne sera pas l’acteur que nous avons pu connaître dans les trois épisodes qui sera au rendez-vous. C’est donc une vraie déception, mais Laurence Fishburne a décidé de s’exprimer. En effet, il était un personnage emblématique dans les trois films dirigés par les Wachowski. Pourtant, il ne sera pas là dans le quatrième volet, mais Morpheus sera-t-il tout de même présent ?

Laurence Fishburne n’a pas été appelé pour Matrix 4

Il n’a pas décliné une invitation ou refusé de reprendre son rôle de Morpheus comme il peut le préciser dans The Wrap. Apparemment, pour le quatrième volet de la saga à savoir Matrix 4, il n’aurait pas été appelé. Il a tout de même tenu à souhaiter bonne chance à l’ensemble de l’équipe, il espère aussi que le film sera bien.

Reprenant le rôle de Neo sur le tournage de #Matrix4 à Berlin, Keanu Reeves assure que la production du film a mis en place des protocoles sanitaires réfléchis et efficaces pour protéger l'équipe technique et les comédiens. (Source : @APEntertainment) https://t.co/H3Hg3dmbgw — AlloCiné (@allocine) August 19, 2020

L’absence de l’acteur au casting de Matrix 4 est une déception, mais cela entraîne quelques questions .

. Le nouvel épisode proposera-t-il un nouveau Morpheus ?

Le scénario prendra-t-il en compte l’absence ou va-t-il introduire un nouveau personnage ?

Il faudra sans doute attendre la sortie en salle du quatrième opus pour en savoir un peu plus alors que le synopsis est inconnu.

Laurence Fishburne sur Matrix 4 : "Je n’ai pas été invité" – https://t.co/Lws80vuryh pic.twitter.com/r1ysJ70AFm — Premierefr (@PremiereFR) August 18, 2020

Il ne faut pas oublier que Matrix est l’une des plus grandes sagas dans le monde du cinéma, les trois volets ont marqué plusieurs générations. Wachowski ne doit donc pas se louper avec cet épisode, car les fans pourraient rapidement crier au scandale. Vous avez déjà pu découvrir quelques images du tournage avec notamment Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss. Les deux acteurs ont repris leur rôle respectif pour le plus grand bonheur des adeptes de la franchise. D’autres personnages seront aussi de la partie avec Niobe et le Mérovingien, ils seront proposés par Jada Pinkett Smith et Lambert Wilson.

Un casting très sympathique pour Matrix 4

Certes, l’absence de Laurence est assez difficile à avaler puisqu’il avait marqué les trois épisodes de la saga. Vous pourrez toutefois vous consoler avec d’autres acteurs et actrices, car des noms ont été confirmés comme Neil Patrick Harris, Andrew Caldwell ou encore Toby Onwumere. Il faut noter que plusieurs acteurs sont issus de Sense8, une série proposée aussi par Wachowski qui n’a pas fait l’unanimité. Si vous n’aimez pas les relations amoureuses, les situations très osées, passez votre chemin, vous n’apprécierez pas le contenu. En termes de disponibilité, vous devrez être très patient, car le tournage n’est pas bouclé.

Donc je pense que matrix 4 va suivre la suite du jeu ou justement Morpheus meurt. — 🌌 TuTu_Hord 🌌 (@bensolo20) August 18, 2020

Il a sans doute dû prendre un peu de retard à cause de l’épidémie du coronavirus. Vous pourrez alors découvrir Matrix 4 en 2022, la sortie dans les salles obscures s’annonce déjà très sympathique et largement suivie par la presse mondiale. Le dernier épisode de la saga n’avait pas forcément été à la hauteur des attentes des fans, mais le premier était extraordinaire. Toutefois, avec l’absence de Laurence au casting, certains fans estiment que Morpheus est mort dans le troisième volet, il est donc normal qu’il ne soit pas au rendez-vous dans le prochain épisode. Cette hypothèse est d’ailleurs confirmée avec The Matrix Online et il faut savoir que ce jeu a été validé par Wachowski. N’hésitez pas à suivre les réseaux sociaux notamment pour avoir quelques photos du tournage, mais le déroulement des évènements est encore secret.