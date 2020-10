Les meilleurs films à regarder dans l’avion – ou chez soi en attendant la fin de la pandémie

Quand on voyage en avion et que le parcours est long, on sait qu’on pourra toujours compter sur le cinéma pour nous aider à passer le temps. Les gros appareils sont désormais tous équipés de télévision et les compagnies proposent généralement plusieurs dizaines de films, dont certains sont au cinéma au moment où vous prenez votre vol.

Attention cependant, il faut trouver LE film d’avion parfait. Car les conditions de visionnage ne sont pas des plus optimales. En tant qu’amateurs de cinéma, on serait tenté de vous déconseiller de regarder un film que vous attendez avec impatience et de plutôt attendre de le voir dans de meilleures conditions. Mais il y a bien des films types et on vous en dresse la liste aujourd’hui.

Les comédies légères : on mate dans l’avion !

Rien de mieux qu’une comédie simple et efficace pour un film dans l’avion. Pourquoi ? Car même avant de l’avoir vu, vous en connaîtrez déjà la fin. La plupart des comédies – généralement américaine – sont comme des friandises, très agréables en bouche au moment de la dégustation, mais dont le goût est très vite oublié. Attention cependant, certaines sont bien plus réussies que d’autres. Mes Meilleures Amies (Paul Feig, 2011) n’est pas à ranger dans la même catégorie que L’Abominable Vérité (Robert Luketic, 2009). Il y a du bon et du moins bon et il vous faudra bien choisir pour ne pas passer une heure trente à regarder votre montre. Récemment, on ne peut que vous conseiller la superbe comédie française Mon Inconnue (Hugo Gélin, 2019). Sachez que les lecteurs du site référence en la matière, Filmsdelover, ont établi leur classement des trente meilleures comédies romantiques des années 2010. Et en première place se trouve Il était temps (Richard Curtis, 2013), une romance fantastique émouvante avec l’une des plus fidèles représentantes du genre, Rachel McAdams.

Les gros films d’action : on dit oui !

Alors certes les films d’action – mais comme tous les autres films – se dégusteront avec plus de plaisir dans un cinéma ou devant une grande télévision pour apprécier au mieux les effets spéciaux. Mais avouez-le, ils sont de plus en plus nombreux à se rassembler, surtout ceux issus de l’écurie Disney. Vous en avez vu, vous les avez presque tous vu. L’avantage c’est qu’ils sont longs, le temps passera donc plus vite, et qu’il ne nécessite généralement pas un total investissement de votre part. Vous ne vous fatiguerez pas le cerveau et vous pourrez apprécier l’expérience sur petit écran. De plus, ces films sont souvent constamment accompagnés d’une forte musique ou de bruitages sonores bien forts. Et on sait que dans l’avion, le bruit extérieur de l’appareil se fait toujours entendre malgré les écouteurs. Evitez donc les films où le silence compte pour vous tourner vers ceux qui font tout péter. On peut vous conseiller n’importe quel film Marvel, des Avengers aux derniers Spider Man. Les X-men (surtout Le Commencement et Days of Future Past) vous demanderont en revanche plus de concentration.

Les films d’horreur? Oui et non !

Ici tout dépend vers quel film spécifiquement vous allez vous tourner. On ne peut que vous déconseiller de regarder un film d’horreur si le metteur en scène a tout misé sur l’ambiance sonore et visuelle, car l’impact du film se retrouvera bien diminué dans un avion. En revanche, les films qu’on attribue désormais au genre de la comédie horrifique sont faits pour vous. Ces longs métrages s’adressent à ceux qui ont trop peur devant des films de genre mais qui souhaitent cependant s’offrir de légers frissons. Happy Birthdead et sa suite en sont des représentants de choix. Ils utilisent certains codes des films d’horreur (courses poursuites, apparitions surprenantes du tueur…) mais les rendent ludiques et n’hésitent pas à jouer la carte de la pure comédie pour désamorcer les séquences stressantes. Dans l’avion, ces films sont donc parfaits. Vous ne crierez pas de peur, vous ne serez pas tendus par le suspens. Vous serez comme assis dans une montagne russe pour enfants qui vous procure de très légers frissons, mais qui vous fait surtout passer un bon moment.