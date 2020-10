Les films d’horreur les plus effrayants selon la science : votre coeur aura du mal à s’en remettre

Il fallait bien qu’une réponse soit trouvée à la question que tout le monde se pose. Quel est le film le plus effrayant de l’Histoire du cinéma ? Cette interrogation peut sembler subjective. Chacun répondra avec sa propre sensibilité, et tout le monde aura de ce fait raison. Mais la science ne fait pas dans la subjectivité. L’étude se concentre sur notre corps, et plus précisément notre coeur. En mesurant le nombre de battements par minute du coeur, l’étude a été en mesure de déterminer un classement des films les plus effrayants – ou en tout cas ceux qui procurent le plus de sensations aux spectateurs. Et le résultat pourrait surprendre, bien que la liste que nous allons vous dévoiler comprend quelques classiques du cinéma à la flatteuse réputation.

Sinister : le film le plus effrayant de l’Histoire

Vous le savez, lorsque vous êtes stressé, anxieux, effrayé, votre corps bat plus vite. C’est l’effet qu’a le stress sur notre corps. Or, devant un film d’horreur, votre coeur est mis à rude épreuve. Pendant 1h30, il est tout à fait possible que votre nombre de battements par minute augmente, et c’est de cette manière que les scientifiques ont décidé de mener l’enquête. Sachez qu’en moyenne, une personne en bonne santé aura une fréquence cardiaque qui oscille entre 55 et 80. Or, devant Sinister, le pic de battement par minutes atteint est de 131 (au moment du plus gros jump scare), tandis que sa moyenne est de 86. De la liste, c’est le film qui s’en sort le mieux et qui arrive donc en tête de ce classement. Si vous voulez vous faire peur, vous l’avez compris, c’est devant Sinister.

Le trio de tête est complété par deux autres films distribués par Blumhouse, ce qui prouve aujourd’hui la totale main mise du producteur sur le secteur horrifique. James Wan, un des prodiges de l’horreur, glisse en effet deux de ses longs métrages avec Insidious (un pic à 133 pour une moyenne de 86bpm) et Conjuring (pic à 129 pour une moyenne de 85bpm).

Des films cultes et des oeuvres plus récentes

Si ce classement est intéressant, c’est parce qu’il mêle toutes les époques, là où habituellement les films récents sont généralement boudés. Ils sont pourtant nombreux à se faire une place comme Hérédité (4ème, avec un pic à 109bpm), The Descent (pic à 122bpm), The Ring (pic à 107bpm), ou encore Sans un bruit (pic à 122bpm) et Ça (pic à 89bpm).

On notera cependant la présence de classiques indémodables de l’Histoire du cinéma horrifique. Freddy – Les Griffes de la nuit se trouve en place en 13ème position, juste devant deux chef-d’oeuvres respectivement 14ème et 15ème : Halloween – La nuit des masques et Massacre à la tronçonneuse. A la 17ème place se trouve L’Exorciste, film généralement considéré comme le plus terrifiant de l’Histoire, qui dépasse Scream (20ème), Le Projet Blair Witch (23ème), Alien – Le Huitième Passager (24ème) et The Thing (25ème).

Les cinq plus gros jump-scares de l’histoire !

Un jump scare (ou screamer) est une scène qui a pour but de faire sursauter le téléspectateurs en l’effrayant brutalement. On parle plus de surprise que de réelle peur, mais les films d’horreur usent de ce procédé pour tenir en haleine les fans. L’étude a mis au point le classement des cinq jump scares les plus efficaces, c’est à dire ceux qui ont provoqué le plus de réactions :

En première place, Insidious avec 133bpm, suivi par Sinister et ses 131bpm. A la troisième place, c’est l’Exorciste III qui se trouve une place de choix (130bpm) et quiconque a vu le film sait à quel point ce jump scare est efficace et surprenant (on vous le montre juste en dessous) ! Conjuring pointe à la quatrième place (129bpm), juste devant le terrifiant The Descent et ses 122bpm.

Vous avez désormais toutes les cartes en main pour passer un Halloween effrayant qui fera travailler votre coeur ! Sinon, on ne peut que vous conseiller la série The Haunting of Bly Manor, sortie dernièrement sur Netflix, qui vous fera passer une soirée d’halloween aussi belle qu’effrayante. Vous pouvez retrouver notre critique ici (garantie sans spoilers).