Les films d’horreur aident à gérer l’anxiété du coronavirus : nos conseils pour le confinement !

Nous devons cette nouvelle à Coltan Scrivner, un psychologue spécialisé dans la curiosité morbide à l’université de Chicago : les amateurs de films d’horreur sont moins anxieux que les autres en ce qui concerne le coronavirus. En effet, ils sont habitués à voir des scénarios traitant d’évènements sombres et anxiogènes. Des évènements qu’ils vivent par procuration : «Si c’est un bon film, vous vous imaginez dans la peau des personnages et vous répétez involontairement les scénarios». Avec un nouveau confinement de quatre semaines qui nous pend au nez, l’occasion est idéale de vous présenter les meilleurs films qui sauront vous aider au mieux à gérer votre angoisse liée à ce nouveau virus venu de Chine.

Les films de zombie : une cure idéale !

Le sous-genre horrifique mettant en scène des zombies est particulièrement riche en nombreuses oeuvres très variées qui ont toute pour point commun de mettre en scène un monde pris au piège par une terrible invasion de morts-vivants bien décidés à manger de la cervelle. Et certains d’entre eux sont acclamés. On pense notamment au tout premier film de Zack Snyder (futur réalisateur de Man Of Steel) L’armée des morts, qui a été présenté en compétition officielle au Festival de Cannes. L’épidémie semble soudaine, inexpliquée, et le groupe de survivants que nous suivons se réfugient dans un centre commercial, temple du capitalisme – car les films de zombies sont souvent l’occasion pour les metteurs en scène d’émettre des critiques sur la société.

Généralement, les longs métrages présentent des zombies qui ne sont pas réellement des morts vivants qui sortent de leur tombeau, mais plutôt des êtres transformés par un virus inconnu. C’est notamment le cas dans la bombe de stress espagnole REC, ou du très apprécié Dernier Train pour Busan. Deux oeuvres bien différentes qui montrent toute la diversité et la richesse de ce sous-genre.

Les films d’isolement : pour mieux gérer le confinement

Vous vous retrouvez confiné chez vous et vous vivez mal cette situation ? Alors rien de mieux qu’un film qui traite de l’isolement et de l’enfermement pour prendre du recul et relativiser. Quelque chose nous dit qu’après avoir regardé Buried, film dans lequel Ryan Reynolds se retrouve piégé dans un cercueil, vous trouverez votre appartement finalement pas si petit. Voir les trois protagonistes de Frozen être piégé sur un télésiège en pleine tempête vous fera apprécier d’autant plus votre chauffage tandis que vous serez heureux de vivre ce confinement seul, entre amis ou en famille en découvrant comment les héros de The Mist vivent le leur, dans un magasin, alors qu’une fumée les encercle et semble abriter de terrifiantes créatures.

Et encore, nous parlons de personnes vivantes. Alors que dans Les Autres, chef-d’oeuvre d’épouvante avec Nicole Kidman, ce sont des esprits qui semblent fragiliser une famille prise au piège dans un immense manoir duquel les enfants ne peuvent pas sortir car atteint par un mal étrange les rendant allergique au soleil. Sueurs froides garanties !

Les comédies horrifiques, pour mêler la peur aux rires

Vous avez peur du coronavirus ET des films d’horreur ? Alors nous avons la solution. On vous conseille de vous tourner vers des comédies romantiques, ces films qui mêlent la peur (très relative) aux rires. Les deux représentants les plus connus du genre sont Shaun of the Dead et Bienvenue à Zombieland. Vous suivrez le quotidien de personnages attachants et drôles qui tentent de survivre à une pandémie mondiale transformant les gens en zombies.

De quoi vivre par procuration des évènements difficiles, mais désamorcés par le rire. Avec ces différents longs métrages, vous gèrerez au mieux votre stress, et vous vous occuperez en plus pendant le probable confinement de quatre semaines qui nous attend. Vous pouvez également faire comme de nombreuses personnes lors de la première vague et regarder Contagion, une oeuvre de fiction particulièrement réaliste qui trace le destin de divers personnages dans un monde où un virus inconnu fait des ravages. Tiens, tiens, cela ressemble beaucoup à quelque chose que nous vivons actuellement.