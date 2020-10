Les femmes et leurs pensées : elles penseraient toute la journée à la chose !

Vous connaissez sans doute toutes les idées reçues susceptibles de se propager sur la toile. Les hommes ont tendance à avoir leur cerveau dans le caleçon, d’autres pensent qu’ils réfléchissent uniquement avec leurs parties intimes.

Ces généralités ont la vie dure sur le Web, mais un sondage vient remettre en question toutes ces idées préconçues. En effet, les femmes auraient tendance à cacher leur jeu puisque le résultat est assez surprenant.

Les femmes pensent plus de 18 fois à la chose

Toutes les 50 minutes, elles ont une pensée, mais le sondage n’évoque pas le thème de celles-ci.

Impossible de savoir si elles se focalisent sur des positions, des lieux, des actes ou de petits rendez-vous galants.

Dans tous les cas, la chose traverse leur esprit près de 18,6 fois par jour, c’est assez important surtout lorsque l’on sait que nous ne sommes pas éveillés pendant 24 heures.

Si dans une journée, vous enlevez près de 6 ou 7 heures pour le sommeil, vous vous rendez compte que les femmes pensent toute la journée à la chose.

Certes, les pensées sont deux fois plus au rendez-vous chez les hommes .

. Elles traversent leur esprit toutes les 28 minutes.

Le sondage a été réalisé sur des étudiants, près de 283 ont voulu répondre à des questions.

C’est un site de rencontres qui est à l’origine de ce sondage insolite qui remet toutefois les pendules à l’heure.

Âgés entre 18 et 25 ans, ils ont accepté d’évoquer leurs pensées.

Certes, ces résultats ne sont pas non plus une généralité, mais ils montrent toutefois que les femmes pensent souvent à la chose.

La nourriture et la sieste, deux autres passions

Vous avez donc trois domaines très importants pour les femmes et les hommes à savoir les pensées, l’alimentation et la sieste.

Pour la nourriture, vous avez une pensée, mesdames, toutes les 62 minutes, vous êtes donc plus attiré par la chose que votre alimentation. Pour la sieste par contre, elle est présente toutes les 72 minutes, elle est alors moins importante que les câlins langoureux avec votre conjoint.

Pour les hommes, les statistiques sont clairement différentes avec une pensée toutes les 33 minutes pour la nourriture contre 38 minutes pour la sieste.

Même si les hommes et les femmes ont des centres d’intérêts assez communs, les pensées ne sont pas aussi souvent au rendez-vous.

Bien sûr, les données doivent être prises avec des pincettes, car la fourchette n’est pas large et ce sont des jeunes de moins de 30 ans qui ont été interrogés alors qu’ils étaient à l’Université de psychologie dans l’Ohio.

Pour que les données soient réellement exploitables, il faudrait un échantillon beaucoup plus conséquent avec une fourchette pour les âges clairement plus large en prenant en compte les adolescents, les jeunes adultes et les seniors.