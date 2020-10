Les anecdotes les plus folles sur Les Simpsons, la série culte de Matt Groening

Tout le monde connait les Simpsons, cette série animée culte qui squatte nos écrans de télévision depuis 1989. L’oeuvre traverse les années et s’impose toujours aujourd’hui comme l’une des séries les plus appréciées, reconnaissable entre mille en une seconde. Et c’est pour cette raison que les personnages sont tous jaunes : le créateur voulait que n’importe qui sache dès la première seconde qu’il regarde Les Simpsons en zappant à la télévision.

Les prédictions dingues des Simpsons

Si la série a encore fait récemment beaucoup parler, c’est parce qu’on lui attribue des prédictions totalement folles. Et certaines d’entre elles sont en effet véridiques et réellement étonnantes (tandis que d’autres, comme celle autour de la mort de Kobe Bryant sont fausses). En 2000, la série avait deviné l’élection de Donald Trump à la Présidentielle Américaine (seize ans avant que cela ne se produise réellement, donc). Dans cet épisode qui imagine la vie de Bart adulte, sa soeur Lisa est la première femme présidente des États-Unis et parle de son prédécesseur et de ses mauvais choix, notamment budgétaires. Et vous l’avez compris, c’est bien le nom de Trump que prononce Lisa.

En 2016, le scénariste Dan Greany a été invité à réagir à ce sujet et il considère que cet épisode devait se voir comme un avertissement. Il expliquait alors que cette idée qui pouvait sembler à l’époque saugrenue avait été retenue car « elle était cohérente avec une vision des états-Unis devenant cinglée« . A cette époque-là, l’homme d’affaire Donald Trump avait déjà fait savoir qu’il aimerait s’assoir sur la chaise la plus importante du pays.

Le rachat de la Fox par Disney prédit par Les Simpsons

Autre prédiction trouvée par Les Simpsons : le rachat par Disney de la 20th Century Fox et du catalogue entier de tous les films qu’elle contient. Et cette prédiction a eu lieu 22 ans avant qu’elle ne se produise dans la vraie, lors de l’épisode 5 de la saison 10 intitulé Homer fait son cinéma. On y voit en effet le logo de la Fox, avec écrit en dessous « une division de la Walt Disney Company« . Et en 2019, l’entreprise américaine a donné raison au scénariste en achetant la Fox, qui sera renommée 20Th Century Studios, pour se démarquer de la chaîne de télévision Fox News.

Les Simpson l'avaient prédis : 20th Century fox racheté par Walt Disney pic.twitter.com/dNdZBOAJLz — Pauline Vitto (@pauline_vittori) December 14, 2017

Une série toujours animée de manière traditionnelle !

Cette information est surprenante, mais sachez que bien qu’elle ait traversé les années, la série n’a pas renié son passé traditionnel. Il faut aux animateurs six mois pour réaliser un seul épisode. Mais cela lui permet de posséder toujours autant de fans. Par conséquent, elle a battu un joli record : celui de la série la plus longtemps diffusée en prime time. Elle est également présente dans le Guiness des Records pour être la série qui a accueilli le plus de célébrités.

L’influence de la série a même été récompensé par le Time. Vous le savez, chaque année, le célèbre magazine dévoile le classement des célébrités les plus influentes au monde. On vous parlait ici des chanteurs, comme Selena Gomez, qui figuraient au classement de l’année 2020. Et bien sachez qu’en 1998, c’est le personnage de Bart qui y figurait. Un sacré exploit pour un héros de fiction. Et le magasine ne s’est pas arrêté là puisque, dans un autre numéro, il a élu Les Simpsons meilleure série du 20ème siècle. Peut-être sera-t-elle élue dans quelques dizaines d’années meilleure série du 21ème siècle, qui sait ?

Plus de dix jours pour regarder toute la série!

Vous avez du retard et vous souhaitez regarder l’intégralité de la série ? Vous avez de la chance, les épisodes sont relativement courts. Et sans compter le film qui est sorti au cinéma non sans succès, il vous faudra passer 11 jours, 13 heures et 30 minutes (sans pause, évidemment). C’est bien plus que Friends (presque cinq jours), Game Of Thrones (un jour et 9 heures), How I met Your Mother (4 jours et 8 heures) ou encore Desperate Housewives (5 jours). Mais ce sera moins long que pour Dallas (14 jours) ou Derrick (11 jours et 17 heures).

Il faut dire que la série s’étend sur 33 saisons et pour donner une idée (et un sacré coup de vieux), un enfant qui avait l’âge de Bart au moment où la série est sortie est désormais plus vieux que Homer.