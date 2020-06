Les 12 coups de midi : Eric n’aura pas tous les gains, voici la raison et c’est très triste

Jean-Luc Reichmann a vu de nombreux candidats se succéder pour tenter de devenir un grand maître de midi. De Xavier en passant par Paul, ils ont été nombreux à marquer l’histoire du jeu télévisé. En ce moment, c’est Eric, un père de famille breton, qui remporte toutes les victoires une à une. Et on peut dire qu’Eric est un candidat extrêmement fort et impressionnant en raison de son immense culture générale !

Eric : sacré « plus grand maître de midi » des 12 coups de midi

On a l’impression que personne ne peut l’arrêter et il a fait sensation ce samedi 13 juin. En effet, en ayant validé sa 193ème participation il devient le plus grand « maître de midi » détrônant ainsi le tristement célèbre Christian Quesada. Aujourd’hui, il a remporté une cagnotte s’élevant à 914 166€, un gain énorme !

L’homme originaire du Finistère devient alors le plus grand champion de l’émission. «C’est une grande émotion, un grand soulagement […] maintenant ce n’est plus que du bonus» a-t-il dit avec beaucoup d’émotion. Il a même dédié sa victoire à son épouse et à ses deux enfants qui doivent être très fiers de lui.

Eric est devenu aujourd’hui le plus grand maître de midi de tous les temps. ‼️👍🙏🕺🏽👏👏👏 @TF1 @EndemolShineFr pic.twitter.com/E8ZNNTiMAc — Jean-Luc Reichmann (@JL_Reichmann) June 13, 2020

Fin avril, Eric s’était déjà illustré en avril en gagnant le titre du record historique des 12 coups de midi en matière de gain. A son arrivée le 21 novembre 2019, Eric ne se doutait pas qu’il marquerait autant l’histoire du jeu télévisé de TF1… Détrôner Christian Quesada était presque devenu un but ultime pour les téléspectateurs et Jean-Luc Reichmann lui-même.

Eric (12 coups de midi) : il détrône officiellement Christian Quesada

Tout le monde souhaitait « effacer » le nom de Christian Quesada qui a été condamné à 3 ans de prison pour corruption de mineurs et détention et diffusion d’images pédopornographiques en avril 2020. Cet événement a beaucoup marqué les fans des 12 coups de midi et toute la production du jeu télévisé. Jean-Luc Reichmann a particulièrement été touché et il s’est livré à de maintes reprises à ce sujet.

Mais il faut essayer d’aller de l’avant pour oublier Christian Quesada. Si Eric veut atteindre tous les records, il faudrait qu’il ait une cagnotte à plus de 1 million. Le record de la plus grande cagnotte dans l’histoire des jeux télévisés en France est toujours détenu par Marie, candidate de Qui veut gagner des millions. Elle a remporté 1 million d’euros en 2004 et n’a pas été dépassée depuis.

Eric est donc à moins de 100 000€ d’atteindre ce record. Mais selon les rumeurs qui courent sur Internet, il ne battra pas les gains de Marie car il serait éliminé le vendredi 19 juin. C’est le youtubeur Chasseur d’étoile qui nous a exposé cette théorie en se basant sur des éléments concrets. Le breton se ferait battre par un jeune de 21 ans au cours d’un duel qu’Eric perdrait.

Eric (12 coups de midi) : il ne repartira pas avec tous ses gains

Si tel est le cas, il peut se venter d’avoir marqué l’histoire du jeu de Jean-Luc Reichmann. De plus, sa cagnotte de plus de 900 000€ va lui permettre de changer de vie s’il le souhaite, d’améliorer son quotidien et de gâter tous ses proches. Cependant, comme on l’a appris avec Koh-Lanta, il ne remportera pas ces 914 000€ nets car il en doit une partie aux impôts ! Mais la somme restante sera toujours colossale.

Eric est un passionné de culture générale : astronomie, musique, histoire, géographie et sciences sont les domaines qu’il affectionne particulièrement. Pourtant, il n’allait pas s’inscrire de lui-même. C’est sa fille, Candice, qui l’a poussé à faire ce geste. On peut dire que ça lui a porté chance… Le breton a expliqué qu’il allait utiliser l’argent gagné pour financer les études futures de ses filles. Pour lui, ses enfants sont sa priorité et ils les aiment plus que tout.

Eric (12 coups de midi) : peut-il retomber dans l’anonymat ?

Il souhaite de même garder des économies pour voyager et changer ou agrandir sa maison. Eric ne veut pas devenir quelqu’un d’autre, il aime la simplicité et surtout sa famille. Il a récemment expliqué qu’il aimerait retrouver l’anonymat mais cela semble compromis par son titre de meilleur champion des 12 coups de midi.

Les 12 coups de midi..tout a été fait pour qu'Eric (favorisé dans les questions, quasiment que des questions concernant ses centres d'intérêts) dépasse et fasse oublier à jamais Christian Quesada et le scandale..mais si ça avait pu se faire à la régulière, ça aurait mieux.. https://t.co/REqPW7cxhW — Stanislas De Nancy (@NancyStanislas) June 13, 2020

Si Eric veut à tout « perdre » cette « célébrité », c’est parce qu’il est très critiqué sur les réseaux sociaux. Malgré ses compétences intellectuelles remarquables et le fait qu’il ait dépassé Christian Quesada, les internautes lui reprochent beaucoup de choses. Ils disent notamment qu’il est imbu de lui-même, antipathique et qu’il est sans émotion. Toutes ces critiques ont beaucoup peiné Eric qui essaie de passer au dessus. Bravo à lui pour son record en tous cas !

Éric est un candidat emblématique dans les 12 Coups de midi puisqu’il ne cesse de réaliser des exploits. Il a pu dépasser Paul, mais il souhaite désormais s’offrir la première place. Selon les rumeurs, il pourrait être bientôt évincé du jeu.