Les 12 coups de midi : c’est le grand jour, Eric est potentiellement éliminé aujourd’hui !

L’émission des 12 coups de midi est diffusée sur TF1 depuis 2010 et est animée avec brio par Jean-Luc Reichmann. Elle est suivie par de nombreux fans très assidus qui ne ratent jamais un seul épisode. Aujourd’hui, ce sont plus de 3595 épisodes qui ont été diffusés et l’émission va bientôt fêter ses 10 ans.

Eric : il a marqué l’histoire des 12 coups de midi

En ce moment, c’est le candidat Eric qui est le maître de midi depuis novembre 2019. Si les rumeurs sont vraies, c’est ce vendredi 19 juin qu’il va perdre son titre de maître de midi et partir avec une cagnotte de plus de 900 000€. Le breton restera sans conteste dans l’histoire du jeu car il est aujourd’hui le meilleur maître de midi que Jean-Luc Reichmann n’ait jamais vu.

⭐️ [ÉVÉNEMENT] Ça y est, c’est officiel ! 😍

Éric devient aujourd’hui le plus grand maître de midi de l’Histoire du jeu 👏🏻 Quel parcours extraordinaire ! 🥇 ➡️ Retrouvez-le tous les jours à 12:00 aux côtés de @JL_Reichmann sur @TF1 pic.twitter.com/QnT9E6fbRq — Les 12 Coups de Midi (@12Coups_tf1) June 13, 2020

Il n’a seulement marqué les 12 coups de midi : il est rentré dans l’histoire des jeux télévisés français ! En effet, il s’impose aujourd’hui comme le deuxième plus grand gagnant en termes de gains. La première est une candidate dénommée Marie, qui avait remporté 1 000 000€ en 2004 dans la fameuse émission Qui veut gagner des millions animée à l’époque par Jean-Pierre Foucault. L’émission a aujourd’hui été reprise par Camille Combal et les gains finaux ont été baissés.

Malgré ses victoires, les internautes accusent Eric d’avoir été favorisé par la production de TF1. Quoi qu’on en dise, il s’est tout de même illustré par de très belles victoires.

Le top 3 des meilleurs maîtres de midi des 12 coups de midi

1 – Eric, le meilleur maître de midi de l’émission

Participation : 198, Gains : 921 316€, Arrivée : 21 novembre 2019, Départ : en cours, Coups de maître : 62, Etoiles : 7

2 – Le tristement célèbre Christian Quesada

193 participations, 809 392€ dans sa cagnotte, arrivé le 4 juillet 2016 et parti le 14 janvier 2017, 64 coups de maître, 6 étoiles trouvées

3 – Paul, le chouchou du public

153 participations à son actif, des gains finaux de 691 522€, arrivé le 29 avril 2019 et parti le 10 octobre 2019, 59 coups de maître réalisés, 6 étoiles à son actif

Les autres maîtres de midi ayant marqué le public des 12 coups de midi

Il y a un an, le 29 Avril, jour pour jour, arrivait Paul aux 12 Coups de Midi. Nous vous proposons de revoir aujourd’hui à midi, sa toute 1ère émission ‼️… 🙏 👍 ☀️ @EndemolShineFr @TF1 pic.twitter.com/CpoTQ7iRML — Jean-Luc Reichmann (@JL_Reichmann) April 29, 2020

Véronique : 100 participations, 447 226€, 5 avril 2018 – 21 juillet 2018, 39 coups de maître, 4 étoiles

Timothée : 83 participations, 353 348€, 24 mars 2017 – 14 juin 2017, 29 coups de maître, 3 étoiles

Benoît : 82 participations, 397 946€€, 18 janvier 2019 – 9 avril 2019, 28 coups de maître, 3 étoiles

Bruno : 80 participations, 393 650€, 8 août 2013 – 26 octobre 2013, 34 coups de maître, 3 étoiles

Xavier : 76 participations, 335 856€, 5 janvier 2013 – 21 mars 2013, 32 coups de maître, 3 étoiles

Alexandre : 75 participations, 417 828€, 12 novembre 2010 – 25 janvier 2011, 37 coups de maître, 5 étoiles

Sylvain : 75 participations, 335 593€, 26 avril 2015 – 15 juillet 2015 – 30 coups de maître, 4 étoiles

Paul et Xavier ont été très appréciés par les téléspectateurs en raison de leur caractère sympathique. Quand Paul a perdu, beaucoup de fans de l’émission ont été très déçus… Le jeune homme leur avait fait très bonne impression et ils étaient ravis de le revoir tous les midis.

Xavier, quant à lui, n’a pas perdu son titre ! Il a décidé de quitter l’émission par lui-même, estimant qu’il avait assez gagné et qu’il avait fait son temps dans l’émission. Cet acte courageux a été salué par le public et par Jean-Luc Reichmann, même si tout le monde était attristé par son départ. On le revoit souvent dans des émissions spéciales dédiées aux combats de maîtres et on constate qu’il est toujours aussi bon.

⭐️ [ÉVÉNEMENT]@JL_Reichmann vous donne RDV dès le 29 juin pour les @12Coups_tf1 – Le combat des maîtres ! 🥇 Une semaine de folie qui se terminera en apothéose avec la grande finale le 4 juillet à 21:05 sur @TF1 😍🎉 L’occasion de fêter les 10 bougies de ce jeu mythique 🎂 pic.twitter.com/67fUFo1HNi — Les 12 Coups de Midi (@12Coups_tf1) June 16, 2020

Eric (12 coups de midi) : un maître de midi très controversé

Eric, l’actuel maître de midi, ne s’est pas attiré la sympathie de tout le public, bien au contraire. Chaque jour, des tweets et commentaires Instagram sont postés pour le critiquer. Ils estiment que le candidat n’est pas très avenant et qu’il manque cruellement d’émotion.

197ième participation pour Éric des 12 coups de midi…. on en a MARRE !! — 🌈Sylvia🌈 (@sylvia_2462) June 16, 2020

En lisant tout ça, Eric a été très blessé. Il s’est par la suite exprimé en disant qu’il n’allait pas jouer un rôle pour faire plaisir au grand public. Le maître de midi reste naturel, même si ça ne plaît pas au plus grand monde.

Beaucoup de fans souhaiteraient donc le voir partir. Et c’est peut-être pour aujourd’hui ! Le youtubeur chasseur d’étoiles a prédit que le départ du Breton était fixé pour le 19 juin et qu’il allait perdre contre un jeune homme du nom de Reynald. Selon ses dernières révélations, Eric ferait exprès de perdre aujourd’hui.

On ne sait pas si c’est vrai mais beaucoup de gens trouvent ses explications plausibles. Cependant, des doutes s’installent car il avait prédit une élimination d’Eric pour la fête des mères et sa théorie ne s’est pas révélée vraie. Si le youtubeur a raison cette fois-ci, c’est le jour du grand départ… Une chose est sûre, les téléspectateurs ne vont pas manquer cet épisode ! Alors, Eric partira-t-il ou pas ? Verdict aujourd’hui sur TF1….