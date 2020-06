Le seigneur des anneaux : que sont-ils devenus ? Les comédiens sont parfois tombés dans le néant

Comme ce fut le cas pour Harry Potter, il est toujours difficile d’effacer une étiquette lorsque vous avez été au coeur d’une incroyable aventure. Les acteurs du seigneur des anneaux n’ont pas forcément percé dans le milieu sauf pour les rôles principaux. Par exemple, si vous prenez la saga proposée par J.K Rowling, Emma Watson a finalement été la seule à se retrouver à plusieurs reprises sur le devant de la scène avec des rôles de qualité et intéressants.

Que sont devenus les acteurs du seigneur des anneaux ?

Il est toujours difficile de découvrir un tel acteur dans une autre saga puisque vous êtes finalement habitué à le voir en tant que Frodon ou Bilbon. Pourtant, vous avez pu les croiser à plusieurs reprises dans des registres souvent très différents, mais le succès n’a jamais été celui du seigneur des anneaux.

Elijah Wood a enchaîné certains films avec notamment Hooligans et Maniac, mais il a aussi participé à la seconde trilogie à savoir le Hobbit .

. Liv Tyler a été vue dans l’incroyable Hulk ou Ad Astra qui ne mérite pas forcément votre attention.

Viggo Mortensen a eu plusieurs récompenses pour divers films comme les promesses de l’ombre.

Orlondo Bloom a pu connaître un vrai succès grâce à Pirates des Caraïbes ou encore Troie, de nombreux films sont intégrés à son palmarès.

Dominic Monaghan a un peu connu le néant, il a certes eu des rôles dans Star Wars ou W-Men, mais rien d’incroyable.

Ian Mckellen a été au casting de X Men et même du Da Vinci Code.

Le fameux Sean Astin est aussi très discret, vous avez tout de même pu le découvrir dans Stranger Things, mais rien à voir avec son rôle de Sam dans le seigneur des anneaux.

D’autres acteurs de la sage ont pu être connus

Pour Sean Bean, c’est Game of Thrones qui lui a permis de briller, mais il apparaît seulement dans la première saison. Pour Billy Boyd alias Pippin, vous avez pu le découvrir dans Master and Commander ou encore Glenn. Pour John Rhys-Davies qui réalise souvent des conférences pour rencontrer les fans et signer des autographes, mais il n’a pas forcément une actualité dans le monde du cinéma. Pour Ian Holm qui incarne Bilbon, il a été au casting du jour d’après, d’Aviator et même de Lord of War.

Bien sûr, impossible d’oublier Cate Blanchett qui avait déjà une carrière avant le seigneur des anneaux, les castings ont de ce fait été très nombreux. Vous avez pu la croiser dans plusieurs films à succès comme Elizabeth, Ocean’s 8 et même le Hobbit ou encore Babel, voire Chronique d’un scandale. Vous vous souvenez de Hugo Weaving ? Il a forcément eu une place de choix dans Captain America et même Mortal Engines. Du côté de Christopher Lee, c’est la saga Star Wars qui lui a permis de briller puisqu’il est le fameux Comte Dooku.

D’autres acteurs ont pu rythmer la saga du seigneur des anneaux, mais il est parfois difficile de se souvenir de leur rôle. Kark Urban alias Eaomer a été au casting de Star Trek et Miranda Otto a été vue dans Anabelle. En ce qui concerne David Wenham qui interprète Faramir, il était présent dans Pirates des Caraïbes, 300, Van Helsing ou encore Public Enemies. Vous en savez désormais un peu plus sur le casting du seigneur des anneaux et si certains ont pu connaître une petite gloire avec d’autres films, elle a été beaucoup plus faible que celle proposée par cette saga incroyable.