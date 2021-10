Le Meilleur Pâtissier : Quels sont les candidats de la nouvelle saison de l’émission ?

Le Meilleur Pâtissier a démarré sur M6 ce jeudi 7 octobre 2021. L’occasion pour les téléspectateurs, de découvrir les 20 candidats qui vont s’affronter cette année. Ils ont entre 16 et 61 ans, et sont prêts à tout pour gagner cette compétition.

C’est parti pour une nouvelle saison du Meilleur Pâtissier !

Le rendez-vous a été pris ce jeudi 7 octobre 2021, pour assister au tout 1er épisode du Meilleur Pâtissier. Il s’agit-là de la 10e saison de l’émission, et il y a du changement cette année. En effet, tout comme la précédente animatrice avant elle, Julia Vignali a laissé sa place pour rejoindre une autre chaîne, France 2. Dorénavant, c’est Marie Portolano qui conduit la barque. Pour elle c’est un défi, car l’émission n’a rien à voir avec ce à quoi elle était habituée jusqu’ici.

Ce mercredi 6 octobre 2021, dans un entretien avec un média, Marie Portolano avouait ressentir de la pression, car elle est plus habituée aux émissions en direct. Outre ce changement, les fans de l’émission seront ravis de savoir que Cyril Lignac et Mercotte seront au rendez-vous comme toujours. Cependant on se demande bien qui seront les candidats pour cette 10e saison du Meilleur Pâtissier.

Qui sont-ils ?

La plus jeune parmi les candidats cette année a 16 ans, et elle se prénomme Maud. Elle nous vient de Sèvres, en Hauts-de-Seine, et elle est encore au lycée. Âgée de 21 ans, Anne-Loup est étudiante à La Rochelle. Viennent ensuite Paul-Henri et Margaux qui sont âgés de 26 ans, et vivent à Challans. Tous deux sont des gestionnaires financiers. A 27 ans, Quentin est un ingénieur travaux, qui exerce à Chaville. Du même âge que ce dernier, Aya s’apprête à devenir juriste à Paris, tandis que Léa est une photographe de mariage. Elle habite à Draguignan, dans le sud de la France.

Cette année, la Belgique est également présente, avec Alexandre qui à 29 ans. Le jeune homme est responsable commercial et habite Charleroi. On compte une reine de beauté parmi les candidats de cette année. Il s’agit de Miss Philippines 2011. Âgée de 31 ans, elle se prénomme Gwendoline, et en plus d’être mannequin, la cuisine est une passion pour elle. A 33 ans, Méryl est un coach thérapeute, et Guillaume est un pilote de ligne qui demeure à Paris.

Il y a aussi Marion qui est dentiste en suisse, et Mohamed qui est un gestionnaire administratif au Blanc-Mesnil. Il y a de tous les métiers dans le Meilleur Pâtissier cette année, et même des musiciens. C’est le cas de Jérémy, 38 ans, et quant à Aurélie, elle vient de Savigny, où elle est agricultrice à 40 ans. Nicolas lui est un chauffeur routier habitant Dunkerque, tandis que Ramy est blogueuse culinaire vivant à Lille.

Cette année, il y a même un policier pour faire respecter la loi. Il s’agit de François, qui a 44 ans et vit à Douai. Jérôme lui 46 ans, est chargé en marketing à Evry, et pour finir en beauté, il y a une ancienne député parmi les candidats. Il s’agit de Véronique, qui du haut de ses 61 ans, nous vient de Naintré.

Chaque jeudi soir à partir de 21h15 sur M6, les fans suivent leur évolution pour savoir qui sera le Meilleur Pâtissier 2021… Que le meilleur gagne !