Le Meilleur Pâtissier : l’élimination du dernier candidat fait plaisir aux internautes qui jubilent !

Enregistrée après le premier confinement plus tôt dans l’été, la nouvelle saison du Meilleur Pâtissier a pu se tourner dans de bonnes conditions malgré l’épidémie de coronavirus. Si certains changements sont à noter (notamment dans la présentation des gâteaux ou le port du masque des participants), les producteurs ont fait en sorte que l’expérience du téléspectateur ne soit pas modifiée. Le but est de leur permettre de s’évader en découvrant les magnifiques pâtisseries que préparent les candidats en respectant les épreuves données par Cyril Lignac et Mercotte.

Des audiences encourageantes pour le programme de M6

L’émission est diffusée depuis 2012 et son succès ne dément pas depuis huit ans. Si la précédente saison s’est offert le plus mauvais lancement et le plus mauvais score pour une finale, en 2020, les signaux sont au vert. Avec 2 698 000 millions de téléspectateurs pour le premier épisode, le programme s’offre 14.1% de part des téléspectateurs, soit un record en huit ans (seule la saison 5 faisait aussi bien en 2016). La plus grande fierté de l’émission peut venir du fait qu’elle parvient à conserver un public fidèle qui se retrouve chaque mercredi soir pour découvrir les épreuves des participants.

Malgré la présence du mastodonte Dix pour Cent, la série culte de France Télévision qui a diffusé ses deux derniers épisodes mercredi 5 novembre (3.77 et 3.35 millions de téléspectateurs, soit 14.6% et 15.8% des quatre ans et plus), Le Meilleur Pâtissier résiste et a retenu l’attention de 2.86 millions de personnes (13.3%). M6 peut s’estimer heureuse par de telles résultats.

Une émission américaine

Chaque semaine, Mercotte et Cyril Lignac propose des épreuves qui se retrouvent toutes autour d’un thème. Très logiquement, la semaine dernière, les candidats ont dû réaliser des gâteaux effrayants pour fêter comme il se doit Halloween. Et cette fois-ci, en marge des élections présidentielles américaines, ce sont les États-Unis qui étaient à l’honneur. Les apprentis pâtissiers devaient dans un premier temps réalisé un cheesecake (si possible original). Par la suite, Mercotte leur a concocté une épreuve terrible puisqu’ils devaient réaliser un brownie avec du beurre de cacahuète qui représente le drapeau américain. Et enfin, l’émission s’est conclut avec l’épreuve créative où chacun a mis en avant sa vision de l’Amérique…en sucre, chocolats ou fruits.

Cet épisode semblait donc parfait pour François-Xavier, le français expatrié à Los Angeles depuis vingt ans. Le candidat voulait prouver que les américains pouvaient faire de beaux gâteaux. Et s’il avait déjà réussi à convaincre les deux jurés, cet épisode s’est transformé en cauchemar. François-Xavier a raté toutes les épreuves, les téléspectateurs n’étaient donc pas étonnés de le voir quitter l’aventure. Au contraire, ils étaient soulagés, et même heureux. On vous explique pourquoi.

Le franglais de François-Xavier agace les internautes

Puisqu’il vit à Los Angeles, François-Xavier a tendance à parler en anglais très souvent. Et cela n’est pas du tout au goût des internautes qui, dès le premier épisode, ont mis en avant le fait qu’ils étaient agacés par cette manie de changer de langue. Malheureusement pour eux, tous les candidats s’y sont mis pour cet épisode spécial Amérique, mais tout cela changera dès la semaine prochaine. Plus aucun mot anglais ne sera entendu puisque François-Xavier a logiquement quitté l’aventure. Et les réactions sur Twitter ne se sont pas faites attendre. « Ce soir, FX va être encore plus lourd que d’habitude » pouvions-nous lire dès le lancement de l’épisode. De quoi annoncer la couleur.

« Lève la main si toi aussi tu espères que FX va dégager sur l’épreuve USA » écrit un autre internaute. Et son souhait s’est exaucé. Les internautes se sont gentiment moqués des gâteaux proposés par le candidat. Il faut dire qu’il n’a pas été à la hauteur de ses ambitions, notamment lors d’une première épreuve, celle du cheesecake, où il a tenté de faire apparaître le Golden Gate de San Francisco. « Mais quel escroc ce mec, on se demande ce qu’il fait encore là » écrit un internaute.

#lemeilleurpatissier #LMP the shiten cake bridge de FX ! Mais quel escroc ce mec ! On se demande ce qu'il fait encore là ! pic.twitter.com/X5NUTwgzS9 — Fantomette_92😺🗼🎬🇬🇧 (@Fantomette_92) November 4, 2020

Ils sont désormais de moins en moins nombreux à prétendre au titre de Meilleur Pâtissier et la compétition est suffisamment serrée pour rendre difficile une estimation. Rendez-vous dès mercredi prochain pour assister à une nouvelle élimination !