Koh-Lanta : les fans de l’émission vont être contents ! Belle surprise pour 2021…

Koh-Lanta se réinvente sans cesse et c'est ça que les fans apprécient. Après avoir imaginé une saison mélangeant des anciens aventuriers avec des nouveaux, Koh-Lanta travaille désormais sur un jeu-vidéo ! Sa sortie est prévue pour 2021, on vous en dit plus.

Vous êtes fan de Koh-Lanta ? Vous aimez les jeux vidéo ? Alors cette nouvelle va beaucoup vous plaire ! Un jeu spécial Koh-Lanta 2.0 est en préparation et devrait sortir pour 2021.

L’éditeur français Microids a annoncé la bonne nouvelle sur Twitter, ce vendredi 19 juin. Selon leurs dires, les fans pourront bientôt avoir leur jeu d’aventure favori sur leur console. Microids a signé un partenariat avec Adventure Line Productions (ALP), la société de production officielle de Koh-Lanta.

Microids et ALP signent un accord d’édition. Prévu pour 2021 en France, un jeu vidéo d’aventure Koh-Lanta est en préparation ! pic.twitter.com/EatT7nccmN — Microids (@Microids_off) June 19, 2020

Et rien n’a été laissé au hasard ! Les deux sociétés travaillent main dans la main pour sortir un jeu vidéo très fidèle à l’émission de TF1. C’est donc un tout nouveau projet pour Koh-Lanta, qui se diversifie toujours même après toutes ces années.

Koh-Lanta se réinvente avec un jeu vidéo !

La saison 2020 Koh-Lanta : l’île des héros était déjà un projet totalement innovant. C’était en effet la première fois que des anonymes se retrouvaient contre des anciens candidats de Koh-Lanta. Cette nouveauté a énormément plu aux téléspectateurs qui ont été des millions à suivre Denis Brogniart tous les vendredis.

Des téléspectateurs qui ne regardaient plus Koh-Lanta se sont même remis à visionner le jeu d’aventure, contents de retrouver des anciens candidats comme Claude, Sara, Moussa, Jessica ou encore Teheiura. Ce dernier est toujours autant apprécié pour son honnêteté et ses performances sportives. Mais celui qui s’est véritablement démarqué cette saison restera Claude Dartois.

Le chauffeur de maîtres a, une nouvelle fois, fait des prouesses et remportait toutes les victoires les unes après les autres. Mais il n’a toujours pas remporté le titre de gagnant de Koh-Lanta. Peut-être va-t-il tenter une 4ème aventure ? En tous cas, il en aurait bien envie.

On a hâte de savoir ce que nous réservent Denis Brogniart et TF1 pour la saison 2021…

Jeu-vidéo Koh-Lanta : ce que l’on sait

En attendant, on veut en savoir plus sur ce fameux jeu vidéo Koh-Lanta.

“Koh-Lanta nourrit un besoin d’évasion que l’on peut vivre depuis chez soi, tous ensemble. Cette nouvelle diversification pour ALP a été possible, car nous étions assurés par Microids de retrouver dans ce jeu la qualité et l’exigence que nous mettons dans l’écriture et l’image du programme” a assuré Alexia Laroche Joubert, présidente d’ALP.

More challenges in Escape Game Fort Boyard Can you name these 4 challenges? Plus d'épreuves dans Fort Boyard – Nouvelle édition. Arriverez-vous à retrouver le nom de ces 4 épreuves ? pic.twitter.com/U3fS7tLKJx — Microids (@Microids_off) May 20, 2020

Le dirigeant de Microids, Stéphane Longeard, est très content de pouvoir mener ce projet avec la confiance accordée par la société de Production de Koh-Lanta. Ce n’est pas la première fois qu’ALP et Microids font équipe ! Microids a déjà sorti le jeu Fort Boyard sur ordinateur (Windows et MacOS), Xbox One, Nintendo Switch et Playstation 4. On peut donc se douter que Koh-Lanta sera disponible pour toutes ces consoles et pour l’ordinateur.

Stéphane Longeard souhaite que ce jeu vidéo d’aventure s’adresse à toute la famille, des plus jeunes aux plus adultes. « La signature de la licence Koh-Lanta s’inscrit dans notre logique éditoriale de proposer aux familles des aventures vidéo ludiques issues d’univers à fort potentiel et capables de rassembler plusieurs génération” a-t-il expliqué.

Jeu-vidéo Koh-Lanta : les premiers éléments du jeu dévoilés

Concernant le gameplay, le jeu vidéo semble très fidèle à l’émission de TF1 présentée par Denis Brogniart.

Voici les premiers éléments du jeu :

Les joueurs incarnent les naufragés

Ils devront remporter des épreuves de confort et d’immunité, comme dans la vraie émission

Ils devront travailler sur le camp pour aider à maintenir le feu, faire la cabane, aller chercher à manger…

Nous ne savons cependant pas s’il y aura un avatar de Denis Brogniart. Les fans en seraient surement ravis et ce serait un bel hommage pour le présentateur !

Les amis regardez le beau cadeau que SAM de #KohLanta m’a offert le soir de la finale. Cette sculpture sur bois qu’il a réalisée lui même. Très touché par ce geste et cette attention. Belle semaine à tous. @TF1 @KohLantaTF1 pic.twitter.com/lE1L6USwwt — Denis Brogniart (@DenisBrogniart) June 15, 2020

Les internautes au courant de la nouvelle ont hâte de voir ce que le jeu va donner. Ils espèrent fortement qu’un mode multijoueur sera disponible. Il y avait déjà eu un jeu Koh-Lanta, notamment disponible sur Nintendo 3DS, mais il avait fortement déçu le public.

En tous cas, c’est une bonne façon de participer à Koh-Lanta depuis son canapé. Pas de risque à prendre, pas d’épreuve sportive à faire, pas de faim à ressentir, pas de cohabitation avec des inconnus… le Koh-Lanta de rêve pour ceux qui n’ont pas envie de réellement participer au jeu d’aventure de TF1