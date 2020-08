Koh Lanta les 4 terres : le retour de l’émission la plus culte pour cette rentrée 2020 !

Après avoir vécu une saison mouvementée avec notamment Claude, Sam, Naoil ou encore Inès Loucif, vous devez vous préparer puisque l’émission revient sur le devant de la scène avec une nouvelle saison. En effet, les épisodes seront diffusés sur TF1 à la rentrée 2020 alors que celle avec l’île des héros s’est terminée il y a quelques jours seulement. Vous le savez sans doute, c’est Naoil qui a remporté le chèque face à Inès Loucif qui est arrivée seconde lors des épreuves des poteaux. Êtes-vous prêt pour une nouvelle saison ?

L’annonce très attendue de Denis Brogniart

Les rumeurs étaient nombreuses sur Internet, elles annonçaient une éventuelle saison de Koh Lanta pour la rentrée de 2020. Finalement, les spéculations ont été confirmées puisque Denis Brogniart a partagé son annonce sur son compte Instagram. Il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’un programme phare pour TF1 et avec deux saisons, elle espère forcément marquer les esprits et offrir des scènes très réjouissantes. Il sera toutefois difficile d’égaler les audiences de cette salve puisque les règlements de comptes ont été nombreux sur le camp, mais aussi via les réseaux.

Un nouvel opus est donc prêt et c’est à la rentrée 2020 qu’il sera proposé à tous les Français .

. Denis Brogniart est forcément très impatient de découvrir les candidats à la télévision et il ne faut pas oublier que l’émission est déjà tournée.

Le présentateur a souhaité adresser ses remerciements aux fans qui sont toujours nombreux à être au rendez-vous.

Cette aventure passionnante a pu faire couler beaucoup d’encre notamment à cause des stratégies et des règlements de comptes.

Des aventuriers arrivent dans le nouveau Koh Lanta 2020

Si vous avez l’intention de regarder la nouvelle saison, sachez qu’il n’y a pas à ce jour une date fixe, il faudra donc attendre la rentrée, voire l’été pour en apprendre un peu plus. Toutefois, j’ai déjà eu l’occasion de découvrir une bande-annonce sur TF1 qui annonçait le retour prochainement de Koh Lanta et finalement, cette information est confirmée par Denis Brogniart. Impossible de savoir si pour l’instant, nous aurons d’anciens candidats ou uniquement de nouveaux aventuriers, car cette formule a rencontré un vif engouement au cours de cette saison. Certains ont clairement marqué les esprits comme Moussa, Inès, Sam ou encore Claude qui a malheureusement perdu.

Koh Lanta souffle tout de même ses 20 bougies, cela fait donc 20 longues années que cette émission se retrouve sur le devant de la scène. Denis Brogniart est toujours aux commandes et les audiences ont pu vaciller au fil des années, mais cette dernière saison a pu réjouir TF1, les internautes et tous les fans du genre. Rendez-vous donc à la rentrée pour un nouveau Koh Lanta.