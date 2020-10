Hallucinant : cet automobiliste très énervé a perdu le toit de sa Tesla Model Y sur la route, découvrez la vidéo choquante !

Il faut dire que la marque de voitures Tesla a de quoi faire parler d’elle, tant au niveau de ses véhicules qui restent tout de même très innovants, qu’au niveau de la réputation sulfureuse de son dirigeant et porte-parole principal : Elon Musk. Ce dernier n’hésite pas en effet à prendre la parole et surtout prendre position sur des sujets parfois très controversés, et il s’organise toujours pour ne pas s’ennuyer dans sa vie professionnelle parfois en proposant des produits très inattendus de sa part.

Voitures Tesla : des modèles électriques qui ne sont pas encore au point ?

En effet, bien loin des modèles de voitures électriques, Elon Musk a récemment proposé contre toute attente un lance-flammes pour le grand public ! Un produit que l’on a du mal aujourd’hui à imaginer chez Renault, Peugeot, ou Citroën.

Mais si la marque Tesla a fait parler d’elle également sur les réseaux sociaux, ce n’est pas pour sa dernière voiture ou pour la dernière bourde d’Elon Musk : cela concerne un usager d’une voiture Tesla à qui il est arrivé une histoire plutôt inattendue. Alors qu’il était sur l’autoroute, ce dernier a en effet perdu le toit de sa voiture Tesla Model Y ! Ce n’est d’autant plus pas la première fois que Tesla est au coeur de l’attention avec ce type de problème : un autre automobiliste s’était plaint d’avoir perdu le pare-choc arrière de sa Tesla Model 3 il y a quelques mois plus tôt…

Elon Musk a vendu en édition très limitée des “Not A Flamethrower", des lance-flammes tout juste légaux grâce à une pirouette sur la longueur des flammes. ProSyndicate, youtubeur, en a acheté un et s'est filmé avec. Les autorités menacent de lui prendre, il a appelé son avocat. pic.twitter.com/YyTlhSCkpM — jeuxvideo.com (@JVCom) August 17, 2018

Sa voiture Tesla Model Y perd son toit sur l’autoroute et se transforme en cabriolet !

Cela pourrait être volontaire de la part de Tesla que de proposer des modèles de voitures avec toit amovible, mais ce n’est pas le cas ! Comme l’a montré sur Twitter cet automobiliste, ce dernier qui venait tout juste de s’acheter son Model Y a rapidement été déçu et choqué quand il a perdu le toit de sa voiture pendant qu’il s’engageait sur une voie rapide.

Hey @elonmusk why didn't you tell us that Tesla sells convertibles now? Because the roof of our brand new model Y fell off on the highway pic.twitter.com/s8YNnu7m9L — Nathaniel (@TheNastyNat) October 5, 2020

Les faits ont également été relayés sur la plateforme de contenus Reddit où le fils du propriétaire témoigne, alors qu’il était présent dans la voiture. L’homme annonce en effet qu’il ne s’est d’ailleurs pas rendu compte que le problème de la Tesla venait du toit et il pensait que le vent venait sans doute d’une fenêtre qui était restée ouverte. Malheureusement, quelques secondes plus tard il raconte avoir entendu le toit en verre explosé complètement. Si l’histoire peut prêter à rire aujourd’hui, sur le moment les deux protagonistes ont été très choqués par la situation : ils auraient notamment pu mourir ou causer un grave accident sur l’autoroute !

Honestly not a huge fan of the Tesla Model Y. I'm definitely going for a 3. pic.twitter.com/ELeeIRf8eM — Max Weinbach (@MaxWinebach) October 2, 2020

Pour le moment, Elon Musk n’a pas encore réagi sur les réseaux sociaux, mais il pourrait très bien répondre sur Twitter en mettant en avant une nouvelle fonctionnalité cachée de ses voitures Tesla : le mode cabriolet ! Mais est-ce que cela amuserait les millions d’utilisateurs Tesla qui ont désormais peur de voir s’envoler le toit de leur voiture pendant qu’il roule ? On imagine en tout cas que chez Tesla, les ingénieurs ne doivent pas être rassurés et doivent craindre des réponses cinglantes de la part de la concurrence qui part à l’assaut des véhicules électriques, comme on a encore pu le voir très récemment.