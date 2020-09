Gims : l’intimité de la star dévoilé dans un documentaire disponible sur Netflix !

De Maître Gims à Gims : découvrez toute l’histoire complètement dingue du chanteur !

Bien qu’aujourd’hui il soit complètement inutile de présenter le chanteur Gims, son parcours n’a pas été de tout repos. Il faut bien avouer que pour le chanteur de Sapés comme jamais, J’me tire, ou encore Bella, l’histoire n’était clairement pas écrite d’avance ! Et pourtant, certaines voudraient croire qu’il pourrait s’agir du prochain Johnny Hallyday francophone, alors que Gims enchaîne les tubes et se rêve même d’avoir un destin de chanteur au niveau international.

Avec des ventes à plus de 5 millions d’albums, il faut dire que le chanteur aux lunettes noires et à la voix unique à de quoi intéresser, il est donc peu étonnant finalement que Netflix décide de consacrer un documentaire au chanteur, intitulé « GIMS » tout simplement. Mais à quoi peut-on s’attendre dans ce film ? Va-t-on apprendre de nouveaux secrets révélés concernant le chanteur à la voix de soprano ? Va-t-on enfin voir son visage derrière ses lunettes ? Pour cela, il n’y a qu’une seule façon de le savoir…

Dans le documentaire « GIMS », on peut voir l’équipe du tournage du documentaire suivre le chanteur pendant toute une année. Et il faut dire que celle-ci est tout particulièrement importante pour lui, car il estime avoir réalisé le « plus gros concert de sa vie » à Paris au stade de France. Avec une salle de concert pleine à craquer de 70 000 personnes venues voir et applaudir le chanteur Gims, on se doute bien que la pression est énorme pour lui et qu’il a dû se montrer à la hauteur des espérances de ses fans !

Gims : l’intimité du rappeur dévoilé dans le documentaire qui émeut les fans…

Mais dans le documentaire de Netflix, qui fait un véritable carton sur la plateforme de streaming, les fans pourront voir également des moments plutôt intimes de la star, et c’est bien ce qu’ils attendaient ! On a donc l’occasion de voir les enfants du chanteur de Sapés comme jamais, mais également sa femme Demdem. Des moments d’intimités qui raviront sa communauté, alors que le chanteur ne partage finalement que très peu d’informations sur sa vie privée.

En effet, si le chanteur Gims a choisi de dévoiler à son public une facette très proche de celle des rappeurs à succès avec un certain « bling bling », il est en réalité très peu présent dans les médias. Certains se demandent si le rappeur et chanteur ne chercherait pas en vérité à se cacher derrière un masque… On peut le voir s’ouvrir dans le documentaire de Netflix raconter les difficultés qu’il éprouve à ne pas voir ses enfants lors des tournées, mais il parle aussi de sa religion, étant converti à l’islam récemment en 2004.

Bien évidemment, pour les fans de la première heure, le chanteur revient également sur les débuts de sa carrière exceptionnelle, notamment quand il se lançait avec son groupe de rap Sexion d’Assaut. Groupe mythique pour tout bon fan de rap français, la Sexion d’Assaut a enchaîné les succès et marqué une partie des auditeurs. Enfin, le témoignage intègre également d’autres stars de la chanson française mais également des rappeurs, comme Soprano, SCH, ou encore Orelsan.

Des témoignages artistiques qui font chaud au coeur et qui dévoilent un peu plus d’informations sur le chanteur énigmatique. Mais quelle sera désormais la prochaine étape pour Gims ? Va-t-il réussir finalement à conquérir la scène internationale après son dernier album ?