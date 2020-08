Fortnite pourrait être supprimé de l’iPhone : la fracassante annonce d’Epic Games

Vous avez sans doute déjà découvert Fortnite que ce soit sur PC ou iPhone. Le jeu d’Epic Games a pu combler les attentes de toutes les générations, les jeunes comme les adultes. Toutefois, le studio a décidé de participer à une guerre sans merci contre Apple et les conséquences pourraient être désastreuses. Si certains pensaient que la Pomme pourrait renoncer, ils ont pu se tromper sur toute la ligne, car le chantage ne sera pas au rendez-vous.

Le 28 août prochain pourrait être une date importante concernant les propriétaires d’un iPhone qui jouent à Fortnite. En effet, Epic Games a précisé que la suppression pouvait être au rendez-vous si la Pomme croquée met ses menaces à exécution. De ce fait, tous les outils pour le développement sur Mac et iOS ne seraient plus accessibles à Epic Games, cela pourrait provoquer des pertes considérables. En effet, si certains jouent avec un ordinateur, d’autres ont téléchargé l’application.

Le studio a tenté de s’en prendre à Apple notamment en dénonçant les pratiques concernant les commissions de 30 %. Ces dernières sont imposées pour les applications qui peuvent apparaître sur la Pomme, mais également Google. Toutefois, le studio ne répond pas aux exigences, les menaces commencent alors à prendre de l’ampleur avec notamment une suppression immédiate du jeu. Si certains ont eu des sueurs froides, il faut savoir que Fortnite est toujours disponible, mais pour combien de temps ? Un dépôt de plainte aurait été effectué notamment pour pousser Google et Apple dans leurs retranchements, mais impossible de se moquer de la firme de Cupertino. De ce fait, à ce stade, le petit jeu de l’éditeur pourrait se retourner contre lui, car la suppression du compte développeur serait problématique.

Apple removed Fortnite from the App Store and has informed Epic that on Friday, August 28 Apple will terminate all our developer accounts and cut Epic off from iOS and Mac development tools. We are asking the court to stop this retaliation. Details here: https://t.co/3br1EHmyd8

