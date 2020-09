Fort Boyard : tout ce que vous devez savoir sur l’épisode du samedi 5 septembre !

Fort Boyard : une nouvelle saison qui fait un carton !

Encore une fois, les téléspectateurs de France 2 sont ravis de voir l’émission culte Fort Boyard qui a su se renouveler d’années en années. En effet, il faut dire que depuis la présentation historique de l’animateur Patrice Laffont, le jeu a énormément évolué. On peut même dire que Fort Boyard a connu une seconde jeunesse depuis la participation de l’animateur Olivier Minne au programme mythique de France Télévisions.

Il était donc évident de retrouver ce jeu durant l’été, mais même si nous approchons doucement dans la saison automnale, la production de Fort Boyard n’en démord pas et propose encore de nouveaux épisodes pleins de surprises.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette saison a su tenir ses promesses quand on regarde le carton d’audience qu’elle réalise chaque année. Mais si cette émission fait d’aussi bons scores d’audience, c’est avant tout grâce au casting ! Et sur le sujet, on peut dire que l’équipe de Fort Boyard a réussi à mettre le paquet pour mettre en avant des personnalités actuelles et qui parleront à tous les publics. Mais qui sera donc au rendez-vous de l’émission du samedi 5 septembre ?

Fort Boyard : découvrez le casting de l’émission de ce soir !

Comme toujours, la production de Fort Boyard a vu les choses en grand et propose un casting avec des personnalités françaises très présentes dans les médias ! Cette semaine, on devrait donc retrouver :

Sidonie Bonnec :

Animatrice et journaliste, Sidonie Bonnec a fait ses armes notamment sur la radio RTL dans l’émission La curiosité est un vilain défaut, mais cette dernière a également officié sur des émissions du groupe France Télévisions comme Les maternelles sur France 5 ou encore Tout le monde à son mot à dire sur France 2.

Bruno Guillon :

Alors qu’il avait remplacé l’animateur et humoriste Tex au pied levé suite à une très mauvaise blague dans Touche Pas à Mon Poste, Bruno Guillon a su démontrer avec brio qu’il pouvait parfaitement animer une émission comme Les Z’amours sur France 2 et qu’il n’étale pas seulement un animateur radio.

On le retrouve en effet sur Fun Radio et RTL où il réalise des cartons d’audience !

Carla Lazzari :

La chanteuse Carla Lazzari (ou Carla) a été révélée il y a 5 ans maintenant, en 2015, dans l’émission de télé crochet The Voice Kids. Finaliste de la compétition, la jeune femme s’est ensuite donné à sa passion depuis toujours : la chanson. Elle a notamment sorti le single “Bim bam toi” qui est un véritable carton auprès du jeune public.

Mélanie Page :

Bien que Mélanie Page soit une comédienne reconnue à l’international, en France elle est avant tout reconnue pour tout autre chose. Il s’agit en effet de la compagne de l’animateur de Tout le monde veut prendre sa place, c’est à dire Nagui !

Sylvie Tellier :

Ancienne Miss France devenue depuis quelques années maintenant directrice de l’entreprise Miss Francs, Sylvie Tellier est une véritable business woman à la française que l’on ne présente plus désormais !

Pour quelle association va jouer l’équipe de Fort Boyard ce soir ?

Cette semaine, les participants de Fort Boyard vont pouvoir aider l’association Un petit bagage d’amour.

Cette association aide les jeunes mamans dans le besoin en leur offrant notamment tout le matériel à disposition pour prendre soin de l’enfant. Un geste qui est très apprécié par ces dernières, quand on sait que le matériel pour accueillir un enfant à la maison est particulièrement important.