Fort Boyard : découvrez le casting de l’émission de ce samedi 12 septembre !

Fort Boyard : un casting exceptionnel pour ce samedi !

Ce samedi sera très prometteur pour Fort Boyard, avec des invités très attendus et notamment des anciens participants de l’émission phare de Danse avec les stars ! Mais on devrait également retrouver aux côtés d’Olivier Minne des sportifs de haut niveau qui devraient être très attendus sur les épreuves physiques. Mais les participants arriveront-ils à récolter suffisamment de boyards ?

Maud Fontenoy

Étant sportive déjà depuis sa plus tendre enfance, Maud Fontenoy a fait ses preuves et s’est spécialisée dans la navigation. A 43 ans, cette navigatrice est absolument unique en son genre. En effet, il s’agit de la première femme dans le monde à avoir réussi l’exploit en 2005 de traverser l’océan Pacifique entièrement à la rame. Une prouesse qu’elle a raconté maintes et maintes fois dans les médias mais aussi dans plusieurs livres qu’elle a écrit. Très impliquée dans la défense des océans, Maud Fontenoy est aujourd’hui une des porte-parole officielle de l’UNESCO concernant la protection des océans.

Ladji Doucouré

A 37 ans, Ladji Doucouré a plus d’une corde à son arc ! Cet athlète dont les parents sont originaires du Sénégal et du Mali s’est trouvé une passion pour le 100 mètres haies dans lequel il excelle. Alors qu’il aurait souhaité faire carrière dans le football lorsqu’il il était plus jeune, il a été contraint de changer ses plans après une blessure au tibia. Mais si les fans de sport le connaissent déjà très bien pour ses prouesses aux Jeux Olympiques, les fans de danse le connaissent pour tout autre chose. En effet, on a pu le voir en 2019 dans l’émission de TF1 Danse avec les stars aux côtés de la danseuse Inès Vandamme.

Sami El Gueddari

Le parcours de Sami El Gueddari est pour le moins très impressionnant ! Ce nageur handisport de 36 ans originaire d’Orléans a fait ses preuves dans le bassin de plus précisément aux Jeux Paralympiques de 2008 puis de 2012 notamment. Il sera d’ailleurs même médaillé lors des championnats d’Europe en 2009. Il faut dire que la participation des personnes handicapées physiques est plutôt rare dans Fort Boyard. Cela fera une excellente occasion de prouver qu’il est possible de se dépasser et d’aller au delà de ses limites !

Loup-Denis Élion

Plus connu sous le nom de Cédric quand on le croise dans la rue, Loup-Denis Élion est en effet à 41 ans un des acteurs mythique de Scènes de ménages. Il est en effet à l’écran le compagnon de Marion qui quant à elle est incarnée par Audrey Lamy. Malheureusement, depuis le départ du couple de la série en 2017, ce dernier n’a pas fait beaucoup parler de lui. On devrait cependant bientôt le retrouver sur les écrans avec le film Coup de foudre à Bangkok.

Inès Vandamme

Alors qu’elle n’est âgée seulement que de 28 ans, Inès Vandamme est d’ores et déjà une danseuse absolument hors pair. Il faut dire qu’elle avait été remarquée très jeune par Bruno Vandelli, un juré de l’émission Popstars sur M6 qui avait révélé le chanteur M Pokora. Elle travaillera d’ailleurs avec le chanteur de Elle me contrôle des années plus tard dans le cadre de sa tournée My way. Néanmoins, elle est aujourd’hui connue du grand public pour son apparition dans l’émission Danse avec les stars avec l’athlète Ladji Doucouré.

Pour quelle association va jouer l’équipe de Fort Boyard ce soir ?

Comme pour chaque émission de Fort Boyard, une association toute particulière est mise à l’honneur pour lui apporter un don le plus conséquent. Les candidats auront donc la pression pour récolter le maximum de boyards pour soutenir l’association Maud Fontenoy Foundation.

Cette association soutenue par la navigatrice Maud Fontenoy aide chaque année plusieurs dizaines de milliers de jeunes pour leur fournir des kits pédagogiques quelque soit leur niveau scolaire.