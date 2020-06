🔴[DIRECT] Finale de Top Chef 2020 : Adrien VS David, qui va gagner ? David part sur le thème voyages, Adrien sur le thème bistro

Les fans attendent avec impatience l'Ă©pisode final de Top chef 2020. Alors qui d'Adrien et de David va remporter la victoire ? Verdict ce soir Ă partir de 21h05 ! L'Ă©quipe de Barbanews sera en direct pour vous retranscrire l'Ă©pisode.

21h59 : Mory a Ă©normĂ©ment de travail sur l’entrĂ©e : 200 gambas et 90 Saint-Jacques. Il a vraiment du mal Ă gĂ©rer tout seul ses montages des « fausses » tomates

21h57 : Paul Pairet s’inquiĂšte pour Adrien et le montage de ses gobelets en sucre

21h56 : HélÚne Darroze est persuadée que le grand gagnant de Top Chef est David

21h51 : David teste la cuisson de ses raviolis… et ça fonctionne ! Les raviolis sont trĂšs beaux

21h43 : c’est parti pour une page de publicitĂ©

21h42 : David n’est pas content de toutes les raviolis, certains ne sont pas assez soudĂ©s et risquent de s’ouvrir Ă la cuisson ! « Les garçons ne sont pas au top sur le montage des raviolis » dit-il.

21h41 : Jordan et Mallory commencent Ă façonner les ravioles, il y en a 100 Ă faire et c’est trĂšs long…

21h38 : HĂ©lĂšne Darroze est déçue car elle ne sent que le combava et pas le goĂ»t de crustacĂ©s. David avoue qu’elle a raison car la bisque a perdu le goĂ»t de l’araignĂ©e.

21h36 : comme d’habitude, David ne nous déçoit pas avec ses dressages. HĂ©lĂšne Darroze le met en garde sur ses assaisonnements et sur l’aciditĂ©.

21h36 : les brigades donnent tout !

🔮[DIRECT] : Adrien toujours dans son univers ! Il propose son dessert « Chocologie » trĂšs engagĂ© car il reprĂ©sente un sous bois polluĂ©. #TopChef #Topchef2020

⁰https://t.co/ruM4GixCg0 — Barbanews.com (@sitebarbanews) June 17, 2020

21h31 : Adrien rĂ©interprĂšte des classiques de bistro. Son entrĂ©e revisite les crevettes cocktail en trompe l’Ɠil sous forme de tomate verte, le plat est un pressĂ© de veau (il veut faire manger des abats au jury) avec une raviole de champignon et son dessert « Chocologie » est trĂšs engagĂ© car il reprĂ©sente un sous bois polluĂ©.

21h29 : Adrien est fier de lui car il s’est organisĂ© pour une fois. Il part sur une cuisine bistro qui lui ressemble. Il fait 100% confiance Ă son Ă©quipe.

21h25 : l’entrĂ©e Ă©voque un voyage de l’Italie Ă l’IndonĂ©sie avec le ravioli et les Ă©pices, le plat est un coquelet aux saveurs d’Orient et le dessert est liĂ© aux Ăźles avec une association chou-fleur, noix de coco et mangue.

21h23 : David veut raconter une histoire avec des plats Ă©voquant des voyages. Il est trĂšs organisĂ© et met ses Ă©quipes dans de bonnes conditions. Jordan et Mallory font l’entrĂ©e, Nastasia fait le plat et Jean-Philippe se met sur le dessert.

21h23 : le top est lancĂ©, l’affrontement commence… les candidats prĂ©sentent leurs plats

21h22 : c’est un tirage au sort qui va dĂ©terminer les brigades associĂ©es. Adrien tire donc la brigade de Philippe Etchebest et David rĂ©cupĂšre la brigade de Michel Sarran, comme il le souhaitait.

21h20 : les renforts arrivent ! Pour la premiĂšre fois, deux chefs de brigade intĂšgrent les Ă©quipes des finalistes : Philippe Etchebest avec Diego et Martin / Michel Sarran avec Nastasia et Jordan.

21h18 : StĂ©phane Rotenberg souhaite la bienvenue Ă tout le monde dans le palace le plus Ă©toile d’Europe, le George V. Il fĂ©licite Adrien et David.

21h16 : Adrien dit qu’il a beaucoup Ă©voluĂ© avec Top Chef et qu’il est plus sĂ»r de lui grĂące au concours. Sa force selon lui ? Il garde son calme et reste zen en toutes circonstances !

21h15 : David a un avantage selon HélÚne Darroze, il gÚre déjà une brigade contrairement à Adrien. De plus, il est a une étoile.

21h12 : les brigades sont reformées pour la finale. Adrien retrouve Mory et Justine tandis que David retrouve Mallory et Jean-Philippe. Ils se retrouvent donc tous au George V.

21h10 : c’est la premiĂšre fois qu’HĂ©lĂšne Darroze est en finale. Elle remercie David.

21h09 : la finale de Top chef commence !

Ce soir, c’est la grande finale tant attendue de Top Chef 2020 ! Cette annĂ©e, c’est l’original Adrien et l’étoilĂ© David qui s’affrontent pour sĂ©duire le jury final. Comme Ă chaque fois, le jury est composĂ© des chefs de brigade (Paul Pairet, HĂ©lĂšne Darroze, Michel Sarran et Philippe Etchebest) et de 100 bĂ©nĂ©voles de la Croix Rouge.

Ce soir Grande Finale de #TOPCHEF2020 !

Qui va gagner le concours de #TopChef cette annĂ©e ? — Barbanews.com (@sitebarbanews) June 17, 2020

Mais la finale ne se dĂ©roulera pas comme d’habitude en raison du coronavirus. La Production de Top Chef n’a pas Ă©tĂ© Ă©pargnĂ©e par la pandĂ©mie. Elle a dĂ©jĂ dĂ» prendre la dĂ©cision de rallonger cette saison qui compte au final 18 Ă©pisodes. Les fans n’ont pas Ă©tĂ© ravis d’apprendre que certains de leurs Ă©pisodes allaient ĂȘtre coupĂ©s


C’est Ă©galement ce qu’a dĂ©cidĂ© la Production de Koh-Lanta. L’épisode final comportait Ă©galement moins d’épreuves car, gĂ©nĂ©ralement, il regroupe la course d’orientation, les poteaux ainsi que le prime en direct.

Top Chef 2020 : une saison trĂšs suivie

Quand bien mĂȘme, la saison 11 de Top Chef a Ă©tĂ© trĂšs suivie par les fans et elle a suscitĂ© de vives rĂ©actions.

Si on lit les messages postés sur Twitter, on se rend compte que :

les internautes sont indignés du départ de Mallory

ils sont une majorité à ne pas vouloir que David gagne

la plupart souhaite une victoire d’Adrien

Paul Pairet, qui vient de faire son entrée dans le jury de Top Chef, est également trÚs apprécié par les téléspectateurs. Ces derniers aiment sa fraßcheur, son enthousiasme et sa relation si particuliÚre avec Adrien. En revanche, plusieurs internautes sont agacés par la relation entre HélÚne Darroze et David.

Top Chef 2020 : Adrien VS David, deux candidats aux antipodes !

En tous cas, la finale placĂ©e sous le signe de l’audace promet d’ĂȘtre passionnante ! Jamais deux candidats finalistes n’ont Ă©tĂ© si diffĂ©rents.

David Galienne est l’Ă©toilĂ© du concours Top Chef

D’un cĂŽtĂ©, nous avons David, l’étoilĂ© du concours. Il a une cuisine plutĂŽt classique mĂȘme s’il aime rajouter des touches asiatiques dans ses plats. Le chef fait preuve d’une grande justesse, a rĂ©alisĂ© plusieurs plats d’exception et nous offre Ă chaque fois de somptueux dressages. David aime Ă la fois les produits raffinĂ©s et la cuisine de terroir. Normand, il n’hĂ©site pas Ă proposer des plats et notamment des desserts trĂšs gourmands.

Je l’avais promis Cheffe de vous emmener en finale @HeleneDarroze đŸ‘šđŸ»â€đŸł. C’est maintenant chose faite!🔮đŸ“ș @topchefOFFICIEL est un challenge, il faut se battre constamment, et ĂȘtre jugĂ© par nos grands chefs pour nos plats est un vrai bonheur! đŸ™đŸ»đŸ‘šđŸ»â€đŸł#TopChefFrance #topchef #topchef2020 pic.twitter.com/jTBNOheQyo — David TopChef (@david_topchef11) June 10, 2020

Fusionnel avec HĂ©lĂšne Darroze, il a promis Ă sa chef qu’il l’emmĂšnerait en finale et c’est chose faite. Les deux cuisiniers s’entendent extrĂȘmement bien et sont toujours sur la mĂȘme longueur d’ondes. « Du goĂ»t du goĂ»t du goĂ»t » est leur devise.

Adrien Cachot est l’original du concours Top Chef

De l’autre cĂŽtĂ©, nous avons Adrien, l’original du concours tant par sa cuisine que par son caractĂšre. Son flegme et sa dĂ©contraction lors des Ă©preuves, mĂȘme les plus stressantes, ont surpris les chefs de brigade. Paul Pairet Ă©tait au final le seul Ă le choisir et depuis, les deux cuisiniers ne se sont plus quittĂ©s.

Si Paul Pairet a toujours cru en lui, c’est parce qu’Adrien est capable de crĂ©er de grands plats (il a eu des coups de cƓur), de se sortir de n’importe quelle situation et parce qu’il va toujours dans l’originalitĂ©. Adrien a un faible pour les produits dĂ©laissĂ©s (comme les abats ou les vieux lĂ©gumes) et les aliments basiques, Ă l’inverse de David. Il mise toujours sur des associations originales, parfois aux accents asiatiques, et peut dĂ©router les papilles de ceux qui goĂ»tent ses plats.

Top Chef 2020 : une finale reportĂ©e Ă cause d’un candidat malade

La finale a donc bien Ă©tĂ© tournĂ©e au restaurant George V Ă Paris dĂ©but fĂ©vrier, mais rien n’a Ă©tĂ© simple. En effet, la France n’était pas encore confinĂ©e mais un autre Ă©lĂ©ment a perturbĂ© le tournage ! David est tombĂ© malade en contractant une gastro-entĂ©rite la veille de la finale, dans la nuit
 Les Ă©quipes ont donc eu l’information le matin du tournage et tout a Ă©tĂ© chamboulĂ©. Adrien a rĂ©vĂ©lĂ© qu’il a Ă©tĂ© tenu au courant 30 minutes seulement avant de commencer.

Le matin, la Production a donc dĂ» tout annuler : l’équipe de Top Chef a alors prĂ©venu en urgence les bĂ©nĂ©voles de la Croix Rouge ainsi que le George V. Il a fallu rĂ©ussir Ă trouver une nouvelle date avec le restaurant ainsi qu’avec les membres du jury final. La maladie de David aura donc bien tout chamboulĂ©.

Top Chef 2020 : à cause du coronavirus, la cérémonie des couteaux ne sera pas habituelle

Par la suite, c’est le coronavirus qui complique la situation. La traditionnelle cĂ©rĂ©monie des couteaux est d’ordinaire tournĂ©e sur une journĂ©e pour Ă©viter les Ă©ventuelles fuites. Cette fois-ci, ce sera bien diffĂ©rent ! Les Ă©quipes de tournage sont allĂ©es chez Adrien Ă Paris et chez David en Normandie. La cĂ©rĂ©monie des couteaux est donc tournĂ©e au domicile des candidats entourĂ©s des personnes avec qui ils sont confinĂ©s.

Adrien et David auront donc chacun un Ă©cran face Ă eux sur lequel apparaĂźtront leurs amis et famille ainsi que leur chef de brigade en visioconfĂ©rence. Paul Pairet sera disponible mĂȘme depuis Shangai.

« Ils peuvent parler, Ă©changer, voir le moment du couteau, le pourcentage sur l’enveloppe
 Cela permet d’ĂȘtre dans l’instantanĂ©itĂ© et dans le dialogue » rassure la directrice artistique Virginie Dhers. MĂȘme avec ces dispositions particuliĂšres, les fans ont hĂąte de connaĂźtre le nom du grand gagnant de la saison 11 de Top Chef.

Alors, qui de David ou d’Adrien remportera la victoire ? Rendez-vous sur Barbanews ce soir Ă 21h05 pour une retranscription de l’épisode en live !