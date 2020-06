Finale de Top Chef 2020 : qui d’Adrien ou de David va remporter la victoire ? A vos pronostics (sondage) !

Les fans attendent avec impatience l'épisode final de Top chef 2020. Alors qui d'Adrien et de David va remporter la victoire ? Verdict ce soir à partir de 21h05 ! L'équipe de Barbanews sera en direct pour vous retranscrire l'épisode.

Ce soir, c’est la grande finale tant attendue de Top Chef 2020 ! Cette année, c’est l’original Adrien et l’étoilé David qui s’affrontent pour séduire le jury final. Comme à chaque fois, le jury est composé des chefs de brigade (Paul Pairet, Hélène Darroze, Michel Sarran et Philippe Etchebest) et de 100 bénévoles de la Croix Rouge.

Ce soir Grande Finale de #TOPCHEF2020 !

Qui va gagner le concours de #TopChef cette année ? — Barbanews.com (@sitebarbanews) June 17, 2020

Mais la finale ne se déroulera pas comme d’habitude en raison du coronavirus. La Production de Top Chef n’a pas été épargnée par la pandémie. Elle a déjà dû prendre la décision de rallonger cette saison qui compte au final 18 épisodes. Les fans n’ont pas été ravis d’apprendre que certains de leurs épisodes allaient être coupés…

C’est également ce qu’a décidé la Production de Koh-Lanta. L’épisode final comportait également moins d’épreuves car, généralement, il regroupe la course d’orientation, les poteaux ainsi que le prime en direct.

On me dit dans l’oreillette qu’ils ont été élus personnalités préférées des Français #TopChef pic.twitter.com/tO6zARfjZz — 𝕻𝖆𝖚 🍋🔮 (@xplicitlxuren) June 10, 2020

Top Chef 2020 : une saison très suivie

Quand bien même, la saison 11 de Top Chef a été très suivie par les fans et elle a suscité de vives réactions.

Si on lit les messages postés sur Twitter, on se rend compte que :

les internautes sont indignés du départ de Mallory

ils sont une majorité à ne pas vouloir que David gagne

la plupart souhaite une victoire d’Adrien

Paul Pairet, qui vient de faire son entrée dans le jury de Top Chef, est également très apprécié par les téléspectateurs. Ces derniers aiment sa fraîcheur, son enthousiasme et sa relation si particulière avec Adrien. En revanche, plusieurs internautes sont agacés par la relation entre Hélène Darroze et David.

Top Chef 2020 : Adrien VS David, deux candidats aux antipodes !

En tous cas, la finale placée sous le signe de l’audace promet d’être passionnante ! Jamais deux candidats finalistes n’ont été si différents.

David Galienne est l’étoilé du concours Top Chef

D’un côté, nous avons David, l’étoilé du concours. Il a une cuisine plutôt classique même s’il aime rajouter des touches asiatiques dans ses plats. Le chef fait preuve d’une grande justesse, a réalisé plusieurs plats d’exception et nous offre à chaque fois de somptueux dressages. David aime à la fois les produits raffinés et la cuisine de terroir. Normand, il n’hésite pas à proposer des plats et notamment des desserts très gourmands.

Je l’avais promis Cheffe de vous emmener en finale @HeleneDarroze 👨🏻‍🍳. C’est maintenant chose faite!🔴📺 @topchefOFFICIEL est un challenge, il faut se battre constamment, et être jugé par nos grands chefs pour nos plats est un vrai bonheur! 🙏🏻👨🏻‍🍳#TopChefFrance #topchef #topchef2020 pic.twitter.com/jTBNOheQyo — David TopChef (@david_topchef11) June 10, 2020

Fusionnel avec Hélène Darroze, il a promis à sa chef qu’il l’emmènerait en finale et c’est chose faite. Les deux cuisiniers s’entendent extrêmement bien et sont toujours sur la même longueur d’ondes. « Du goût du goût du goût » est leur devise.

Adrien Cachot est l’original du concours Top Chef

De l’autre côté, nous avons Adrien, l’original du concours tant par sa cuisine que par son caractère. Son flegme et sa décontraction lors des épreuves, même les plus stressantes, ont surpris les chefs de brigade. Paul Pairet était au final le seul à le choisir et depuis, les deux cuisiniers ne se sont plus quittés.

Si Paul Pairet a toujours cru en lui, c’est parce qu’Adrien est capable de créer de grands plats (il a eu des coups de cœur), de se sortir de n’importe quelle situation et parce qu’il va toujours dans l’originalité. Adrien a un faible pour les produits délaissés (comme les abats ou les vieux légumes) et les aliments basiques, à l’inverse de David. Il mise toujours sur des associations originales, parfois aux accents asiatiques, et peut dérouter les papilles de ceux qui goûtent ses plats.

Top Chef 2020 : une finale reportée à cause d’un candidat malade

La finale a donc bien été tournée au restaurant George V à Paris début février, mais rien n’a été simple. En effet, la France n’était pas encore confinée mais un autre élément a perturbé le tournage ! David est tombé malade en contractant une gastro-entérite la veille de la finale, dans la nuit… Les équipes ont donc eu l’information le matin du tournage et tout a été chamboulé. Adrien a révélé qu’il a été tenu au courant 30 minutes seulement avant de commencer.

Le matin, la Production a donc dû tout annuler : l’équipe de Top Chef a alors prévenu en urgence les bénévoles de la Croix Rouge ainsi que le George V. Il a fallu réussir à trouver une nouvelle date avec le restaurant ainsi qu’avec les membres du jury final. La maladie de David aura donc bien tout chamboulé.

Top Chef 2020 : à cause du coronavirus, la cérémonie des couteaux ne sera pas habituelle

Par la suite, c’est le coronavirus qui complique la situation. La traditionnelle cérémonie des couteaux est d’ordinaire tournée sur une journée pour éviter les éventuelles fuites. Cette fois-ci, ce sera bien différent ! Les équipes de tournage sont allées chez Adrien à Paris et chez David en Normandie. La cérémonie des couteaux est donc tournée au domicile des candidats entourés des personnes avec qui ils sont confinés.

Adrien et David auront donc chacun un écran face à eux sur lequel apparaîtront leurs amis et famille ainsi que leur chef de brigade en visioconférence. Paul Pairet sera disponible même depuis Shangai.

« Ils peuvent parler, échanger, voir le moment du couteau, le pourcentage sur l’enveloppe… Cela permet d’être dans l’instantanéité et dans le dialogue » rassure la directrice artistique Virginie Dhers. Même avec ces dispositions particulières, les fans ont hâte de connaître le nom du grand gagnant de la saison 11 de Top Chef.

Alors, qui de David ou d’Adrien remportera la victoire ? Rendez-vous sur Barbanews ce soir à 21h05 pour une retranscription de l’épisode en live !