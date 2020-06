Eric (Les 12 coups de midi) : on en sait plus sur sa probable élimination du 19 juin !

Les 12 coups de midi vont fêter leurs 10 ans dans quelques jours seulement. Cela fait depuis 2010 que Jean-Luc Reichmann anime avec brio le jeu télévisé diffusé par TF1 ! Ils ciblaient à l’origine une certaine cible mais force est de constater que l’émission est regardée par tout type de personne.

L’animateur a vu défiler de nombreux maîtres de midi, certains plus longtemps que d’autres. C’est notamment le cas du jeune Paul, très aimé du public, ou encore de Xavier qui a décidé de lui-même de partir de l’émission alors qu’il gagnait tout.

Les 12 coups de midi : toujours dans l’ombre de Christian Quesada

Il y a malheureusement eu l’ancien maître de midi, le tristement célèbre Christian Quesada, écroué pour corruption de mineures et diffusion d’image pédopornographiques. L’homme a été très remarqué à la télévision par sa participation à l’émission Des chiffres et des lettres sur la 2 où il a été l’un des meilleurs candidats. Il a également brillé sur le plateau des 12 coups de midi.

Quand l’affaire Quesada est sortie au grand jour, Jean-Luc Reichmann a vu son monde s’écrouler. S’il joue le commandant de police Leo Mattei de la Brigade des Mineurs dans la série du même nom, ce n’est pas pour rien. L’animateur ne pense plus qu’à une chose désormais : que l’ancien candidat purge sa peine et que son score soit dépassé par un autre maître de midi.

Les 12 coups de midi : Eric va battre tous les records mais les internautes ne l’aiment pas

Justement, Eric est le maître de midi actuel et fait tout pour obtenir le record. Il remporte les victoires les unes après les autres et va donc enfin dépasser Christian Quesada. Actuellement, il possède une cagnotte qui s’élève à plus de 900 000€. Pourtant, bien qu’il contribue à faire oublier cette sale histoire, tout le monde ne l’apprécie pas.

Eric est catégorisé comme un candidat arrogant, antipathique et sans émotion. Selon les internautes, il ne serait pas drôle et bien trop imbu de lui-même. De plus, il a été accusé d’être privilégié par la Production de TF1 qui lui a fait une dérogation pour venir à Paris après le confinement alors que la règle des 100km était toujours en vigueur. Enfin, les internautes pensent qu’il n’est pas légitime car il a eu plus de temps pour réviser pendant le confinement par rapport aux autres maîtres de midi.

Eric : va-t-il être éliminé des 12 coups de midi le 19 juin ? On en sait plus !

Depuis quelques jours sur la toile, une rumeur circule au sujet d’Eric. En effet, le youtubeur « Le chasseur d’étoiles » a analysé le jeu et a révélé qu’Eric partirait probablement le 19 juin prochain. Il serait en fait éliminé par un certain Reynald. Si on savait le nom de son concurrent et la potentielle date de son départ, nous n’en savions que très peu sur le profil du fameux Reynald.

Reynald serait en fait d’une jeune homme de seulement 21 ans, de quoi faire plaisir aux téléspectateurs réclamant un candidat plus jeune ! Eric lui lancerait en fait un duel qu’il perdrait avec une grande surprise. Il serait ainsi éliminé au terme de toutes ces victoires dans les 12 coups de midi. Les fans sont donc déjà persuadés qu’Eric ne sera plus là à partir du 20 juin.

Les 12 coups de midi : la Production de TF1 ne communique pas sur cette potentielle élimination

Pourtant, aucune information n’a été affirmée ni infirmée par la chaîne télévisée. Jean-Luc Reichmann n’a rien dit non plus, malgré qu’il reçoive des dizaines de messages à ce sujet. On les comprend car il faut bien entendu garder le suspens. La seule façon de savoir si tout cela est vrai ou non est d’attendre le 19 juin… Il ne reste donc plus que 7 petits jours avant de savoir si Eric sera réellement éliminé ou non.

Il faut également dire que cette situation est très profitable pour la promotion des 12 coups de midi. En effet, beaucoup de gens parlent du jeu sur les réseaux sociaux, ce qui amène les curieux à regarder l’émission. On ne serait pas non plus surpris que TF1 enregistre des audiences records le vendredi 19 juin. C’est en effet la fameuse date du potentiel départ d’Eric. Alors, le chasseur d’étoiles va-t-il avoir raison ?