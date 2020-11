Dix pour Cent : surprise, la série n’est pas terminée et les agents de stars pourraient revenir très vite !

Avec Dix pour Cent, Fanny Herrero a relevé un sacré défi : rendre passionnante la vie d’agents de stars qui travaillent ensemble au sein d’une prestigieuse agence fictive appelée ASK. Entre rivalités, histoires de coeur, coups bas et bonnes nouvelles, la série a multiplié le temps de ses quatre saisons les rebondissements, mais aussi les célébrités. Elles ont été nombreuses à venir jouer leur propre rôle, en se moquant d’elle-même (Franck Dubosc, Jean Dujardin, Julien Doré), en soulevant des problématiques sociales importantes (Béatrice Dalle, Sigourney Weaver) ou en mettant en avant les travers du monde du cinéma, parfois sexiste (Cécile de France) et construit autour d’égos surdimensionnés (l’image des acteurs et des actrices est gentiment écornée).

Les français sont passionnés par la série

Disponible sur Netflix, la série est d’abord diffusée sur France 2, le temps de trois soirées pour chaque saison (deux épisodes par soir). Et les audiences ont montré que les français sont toujours passionnés par le cinéma, et par les séries courtes et bien écrites (les dialogues sont ciselés et piquants). La première saison a réuni 4.41 millions de téléspectateurs (avec un lancement à 5.22). La deuxième se sera contentée de 3.34 millions et la troisième 3.40. La dernière saison a quant à elle retenu l’attention de 3.70 millions de personnes.

Si Dix pour Cent se veut originale de part son histoire avec des acteurs célèbres, les relations entre ces différents collègues ne sont finalement pas si éloignées que d’autres secteurs professionnels. De quoi permettre aux téléspectateurs de se reconnaître dans certains personnages. Et c’est sans doute la plus grande qualité de la production, celle de ne jamais prendre de haut ses téléspectateurs. Dix Pour Cent aborde des thématiques sociales pertinentes qui méritent d’être relevées. On pense notamment à la loufoquerie (pour être poli) administrative à laquelle est confrontée Colette pour être reconnue comme la mère de la fille d’Andréa.

Une dernière saison… ou pas ?

La saison 4 qui vient de conclure sa diffusion nous a été présentée comme la dernière. Et c’est un beau clap de fin qu’elle nous a offert, avec un épisode nostalgique qui (attention spoilers) nous a montré la fin d’une ère, la fin d’ASK, qui ne parvient pas à se relever. Mais les personnages sont cependant promis à un bel avenir puisqu’ils semblent tous retomber sur leurs pattes. On pensait ne jamais voir cet avenir. On pensait ne plus revoir Andréa, Matthias ou encore Gabriel. Et pourtant, nous avions tort. Non seulement une saison 5 semble être prévue, mais un film devrait aussi voir le jour avant cette dernière.

Toute l’équipe semble partante pour se réunir à nouveau, et l’ancien agent Dominique Besnehard (à l’origine du projet, lui qui en a eu l’idée dès 2007) a révélé que la saison 4 ne serait pas la dernière. Alors qu’Anne-Élisabeth Lemoine lui demandait dans 6 à la maison (sur France 5) si la série était terminée ou non, il a répondu ainsi, ne laissant planer aucun doute :

« Ah ben non, moi j’arrête jamais de toute façon (…) Je pense qu’il faut qu’on réfléchisse bien mais on a l’idée peut-être de faire un unitaire, enfin ce qu’on appelle un 90 minutes, le temps de se ressourcer, de réécrire (…) On voudrait faire un long-métrage pour la télévision et puis ensuite de continuer leurs histoires ».

Un film avant une saison 5

Les fans de la série (et ils sont nombreux) peuvent donc être soulagés. Les agents de stars reviendront et nous en sauront plus sur leur avenir incertain, mais qui pourrait s’annoncer radieux pour certains. On espère retrouver à l’avenir tout ce qui fait le sel de la série, à savoir des répliques cyniques et cinglantes, des personnages à la psychologie nuancée, des prestations de haute volée (Laure Calamy est toujours aussi extraordinaire) et une mise en scène de qualité. Comme quoi, les français sont eux aussi capables de superbes réussites télévisuelles.