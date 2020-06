Des astuces pour partir sereinement en camping

Pour le camping, vous avez une tente, un camping-car ou une caravane, voire un mobil-home. Vous êtes alors clairement limité pour vos congés, d’où l’intérêt d’adopter au plus vite des astuces qui devraient vous apporter un peu de baume au coeur. Si vous n’êtes pas ingénieux, vous aurez un coffre rempli et vous ne pourrez pas tout transporter, le tri sera alors nécessaire.

Les meilleures astuces pour le camping

Par exemple, au lieu de transporter toutes les affaires dans une valise, vous pouvez opter pour des caisses en plastique avec des tiroirs. Elles sont faciles à stocker dans une remorque, elles sont idéales pour ranger la tente et vous gagnez du temps que ce soit lors de l’installation ou pendant le départ.

Prévoyez également des carrés en mousse pour le sol, cela vous évite d’acheter une bâche en plastique très désagréable .

. Installez la lampe frontale sur un bidon blanc pour avoir une lampe à moindre coût susceptible d’allumer toute la pièce.

Pour le camping en plein air, n’oubliez pas de vous informer sur les plantes dangereuses qui peuvent être du poison.

Cela devrait vous éviter la fin très triste de Christopher McCandless.

Prévoyez du répulsif pour les tiques, mais également les mouches et les moustiques.

Pour transporter les ingrédients, les boîtes en plastique sont parfaites et les boîtes Tic-Tac sont idéales pour les condiments.

Ce sont souvent les petites astuces qui sont les plus réjouissantes. Pensez à aspirer le vide dans votre valise en utilisant des housses spéciales toujours dans cette optique de gagner de la place.

D’autres astuces pour que le camping ne soit pas cauchemardesque

Que vous soyez en tente, en camping-car ou encore en mobil-home, la place est réduite au minimum. Ces astuces sont alors les bienvenues afin de vous éviter de perdre du temps avec le coffre de la voiture qui est forcément trop petit. Investissez dans une remorque également que vous pourrez rehausser afin d’avoir un espace de stockage beaucoup plus conséquent. Pour les valises, enroulez aussi les vêtements comme les techniques de Marie Kondo. Cette dernière a fait l’objet d’une série sur Netflix et vous aurez des vidéos sur YouTube, elle vous apprend comment gagner de la place avec des méthodes très simples pour plier les affaires.

Au lieu de prendre une boîte pour le café, faites de petites doses avec des filtres à café et vous nouez l’ensemble avec de la ficelle en comptant le nombre de jours. Vous pourriez même utiliser ces sachets comme du thé. Vous faites chauffer de l’eau pour votre tasse et vous plongez quelques minutes ce petit contenant. Cela vous évite d’avoir une cafetière et vous aurez une boisson prête à l’emploi. Il faut généralement plusieurs saisons en camping afin d’adopter les meilleures techniques, car les plus petites choses sont souvent les plus intéressantes.