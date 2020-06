Demain nous appartient : incroyable, voici une information inattendue !

Lorsque le confinement a été validé, les téléspectateurs ont pu constater que certains programmes avaient été supprimés puisque les épisodes inédits n’étaient plus en stock. Ce fut le cas pour Demain nous appartient, mais la série prépare son grand retour sur la chaîne principale dans quelques jours et elle aura forcément des surprises pour enthousiasmer un peu plus les fans.

Demain nous appartient revient après 3 mois d’absence

Ce fut extrêmement long pour les fans qui doivent forcément revoir les précédents épisodes pour se souvenir du scénario. Vous devez tout de même attendre quelques jours, car la diffusion n’est pas prévue avant le lundi 15 Juin, mais la date est validée par TF1. Le programme a été dévoilé pour les adeptes de la série et ils devraient être nombreux devant leur télévision dans les prochains jours.

Vous aurez des intrigues toujours aussi réjouissantes .

. Des surprises seront aussi au rendez-vous dans les prochains mois.

Une famille fera aussi son arrivée dans le programme dans quelques semaines.

Le producteur précise selon Allociné que le coronavirus a été pris en compte, mais ce sont des allusions.

Vous n’aurez pas forcément un épisode centré exclusivement sur l’épidémie, car selon lui, il est difficile d’écrire sur ce sujet.

Les intrigues seront toujours les mêmes et le producteur précise aussi que les fans retrouveront les histoires sentimentales et policières qu’ils peuvent apprécier. Après trois mois d’absence sur le petit écran, l’attente est sans doute au rendez-vous et les audiences devraient alors reprendre de plus belle dès le premier épisode. L’équipe a également misé sur les fondamentaux, le retour devrait donc se dérouler dans les meilleures conditions.

Quelques nouveautés dans Demain nous appartient

Selon les informations d’Allociné, vous aurez la possibilité de découvrir de nouveaux membres de la famille Moreno qui n’ont pas encore été proposés sur le petit écran. Vincent Meslet mise aussi sur les surprises, mais pour la rentrée toujours dans cette optique de passionner les fans et de leur donner l’envie de revenir. À moyen terme, vous aurez également le plaisir de faire la connaissance d’une nouvelle famille. C’est sans doute la nouveauté la plus réjouissante pour les adeptes de Demain nous appartient et c’est toujours un chamboulement d’intégrer une nouvelle famille.

Ce n’est pas la première fois que la série accueille de nouveaux membres puisqu’il y a un an, les fans avaient pu découvrir les Daunier et les Myriel. Vous en savez désormais un peu plus sur cette série qui sera alors au programme du 15 Juin et vous retrouverez bien sûr les acteurs et les actrices qui ont participé au succès de cette série à savoir Ingrid Chauvin, Alexandre Brasseur, mais également Anne Caillon. Notez la date dans votre agenda pour ne pas manquer le retour de Demain nous appartient.

Notez donc dans votre agenda ce rendez-vous, car il serait dommage de manquer le retour de Demain nous appartient alors que la série connaît un succès sans précédent. Toutefois, elle manque aux fans alors que la chaîne a été contrainte de la stopper à cause de l’épidémie qui n’est toujours pas terminée en France.