Découvrez quelles sont les séries les plus regardées sur Netflix, il ne faut pas les louper !

La meilleure solution consiste à récupérer des listes, cela vous permet d’orienter votre choix et d’éviter de perdre du temps avec des contenus de mauvaise qualité.

Les séries Netflix à succès en France

Ces listes sont souvent une source d’inspiration, elles permettent de trouver des séries qui n’ont pas forcément attiré votre attention surtout si vous ne connaissez pas leur existence. Certes, vous pouvez utiliser le moteur de recherche interne à Netflix, mais vous passerez de longues heures à chercher finalement une série que vous ne regarderez pas.

La dernière partie de La Casa de Papel est forcément en première place .

. Elle est suivie par Coffee Kareem et Miracle in Cell No. 7.

Vous pouvez aussi découvrir Boss Baby avec vos enfants ou encore Elite qui est une série très prisée avec des acteurs de la Casa de Papel.

Unorthodox vous plonge dans le quotidien d’une jeune femme de confession juive.>/li>

Freud vous donne un nouvel angle sur la vie de Sigmund.

The Walking Dead est toujours au rendez-vous malgré quelques lenteurs dans le scénario.

Ozark est aussi une série incontournable sur Netflix.

Il faut savoir que le classement est bouleversé très souvent puisque les envies changent et les visionnages sont de plus en plus nombreux. En effet, avec le confinement, les Français ont pu se focaliser sur la plateforme de streaming et cela explique alors que certaines séries sont rapidement détrônées par d’autres alors que la catalogue est constamment mis à jour.

Sur Netflix, ces séries ont un succès mondial

Le classement français est assez différent de celui visible dans le monde entier. Vous pourrez même constater que la Casa de Papel ne s’offre pas la première place, elle est carrément détrônée par une série emblématique.

Vous avez pu regarder Love is Blind, Elite ou encore Crash Landing on You.

Le classement se poursuit avec Sex Education, Stranger Things, I’m not okay with this.

Vous avez également The Trials of Gabriel Fernandez.

Vous pourrez apprécier Tiger King : Murder, Mayhem and Madness.

La Casa de Papel s’offre l’avant-dernière place, mais elle domine tout de même Better Call Saul. Il faut savoir que Netflix n’est pas la seule plateforme de streaming à vous accompagner. Vous pouvez aussi découvrir toutes les séries d’Amazon Prime Vidéo qui vous réserve quelques perles parfois. Il y a également l’application My Canal, Disney+ ou encore OCS. Difficile de s’ennuyer avec ces contenus et vous aurez même accès à la VOD. En ce qui concerne le Top 10 en France pour le 20 Avril, il est à nouveau différent.

La Terre et le Sang.

Séduction Haute tension.

Outer Banks.

La Casa de Papel.

The Circle Game.

Code 8.

Fast and Furious 7.

Boss Baby.

Riverdale.

Vous êtes désormais prêt pour les prochaines semaines, vous aurez du contenu pour tenir plusieurs jours. En ce qui nous concerne, si nous avons été déçu par la Casa de Papel, nous vous recommandons bien sûr Freud et la Terre et le Sang.