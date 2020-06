Danse avec les Stars : la saison 11 est-elle reportée à 2021 ? Ce serait un coup dur pour TF1…

Parmi les programmes phares de TF1, on retrouve Danse avec les stars. Cette émission est suivi par des milliers de téléspectateurs. Malheureusement, la saison 11 tant attendue n'aura pas lieu en 2020 mais en 2021 à cause du coronavirus...

Qui aurait pu penser que le monde subirait une telle crise sanitaire ? Le coronavirus a sévi dans la majeure partie des pays de monde, les forçant à prendre des mesures de confinement. L’économie a donc pris un sacré coup avec l’arrêt total de nombreux secteurs pendant les périodes de confinement de la population.

Coronavirus : les émissions de télévision ont été fortement impactée par la crise sanitaire

En France, les français ont dû rester chez eux du 17 mars au 11 mai. Des industries entières ont été à l’arrêt, à l’image des entreprises du tourisme, de la restauration ou encore du secteur de la culture. Les émissions de télévision ne pouvaient plus assurer leurs tournages. Ainsi, les chaînes ont épuisé leur stock puis ont proposé des rediffusions. Certains ont tenté d’adapter leur programme, comme Cyril Hanouna l’a fait avec C8.

Il a ainsi lancé « Ce soir chez baba » depuis chez lui. Il appelait des célébrités en visio-conférence et réagissait avec ses chroniqueurs à distance. Malheureusement, ce format n’a pas conquis les foules et il a enregistré des faibles audiences. Cyril Hanouna est ensuite revenu avec C que du kif en remplacement de TPMP. Les chroniqueurs sont donc chacun sur un pupitre, à 1 mètre les uns des autres. Il n’y a pas de public pour limiter les risques liés au coronavirus.

Danse avec les stars : la saison 11 reprogrammée en 2021 ?

Si la plupart des émissions, séries et films peuvent reprendre leurs tournages, ce ne serait malheureusement pas le cas pour Danse avec les stars… En effet, ce programme nécessite de vraies interactions humaines et les stars dansent avec un partenaire, ils se touchent forcément et dansent parfois collés/serrés. Les distanciations sociales et les mesures sanitaires ne peuvent donc absolument pas être respectées. Danser avec un masque n’est bien entendu pas réellement envisageable.

Info : pas de #DALS à la rentrée. Le lancement de la saison 11 est reporté à 2021. pic.twitter.com/Vl56f0GxdP — Clem Garin (@clem_garin) June 8, 2020

La saison 11 de Danse avec les stars animée par Camille Combal et Karine Ferri serait donc malheureusement reportée sur l’année 2021. C’est le journaliste de Touche pas à mon poste, Clément Garin, qui a annoncé la possible mauvaise nouvelle sur Twitter. Ce tweet a suscité de nombreuses réactions : déjà 116 retweets et près de 200 commentaires.

Les avis et réactions sont partagés :

Les fans de l’émission sont attristés par cette nouvelle

Des internautes saluent la sagesse de TF1 : mieux vaut assurer la sécurité des gens

D’autres se moquent du casting du programme en disant que ça leur « laissera plus de temps pour trouver de vraies stars »

Certains souhaitent carrément que l’émission soit arrêtée définitivement

Pour l’instant, il est important de noter que cette rumeur n’a ni été confirmée ni infirmée par TF1. Personne n’est donc sûr de cette information relayée par le journaliste de TPMP mais tout cela serait logique. D’ailleurs, si tel est le cas, TF1 projettera surement de diffuser la saison 11 au début de l’année 2021.

Cela serait un terrible coup dur pour les fans mais mieux vaut ne prendre aucun risque sur les tournages en reportant la saison à l’année prochaine.

Coronavirus : les chaînes de télévision doivent s’organiser pour reprendre les tournages

En tous cas, les chaines de télévision subissent actuellement de gros changements et de terribles coups durs à cause du coronavirus. TF1 a dû raccourcir des épisodes de Koh-Lanta pour gagner du temps et diffuser la finale en direct. Le programme The Voice a lui aussi vu ses épisodes être coupés en deux. Malheureusement, les deux derniers primes en direct ont été déprogrammés et reportés.

M6 accuse un retard dans le tournage de la saison 15 de l’Amour est dans le pré présentée par la belle Karine Le Marchand. Camille Combal, l’animateur de Danse avec les stars, présente également Qui veut gagner des millions à la maison. Il invite alors des stars qui tente de remporter des gains au profit d’associations.

Récemment, Jean-Pierre Pernaut et sa femme Nathalie Marquay avaient participé et avaient réussi à obtenir de très beaux résultats. Ils jouaient pour reverser leurs gains à l’association Fondation des Femmes qui se bat contre les violences faites aux femmes.

Le couple Pernaut / Marquay a ainsi rapporté 50 000€ pour la fondation ! Ils avaient impressionné les téléspectateurs en ne demandant des jokers qu’à la fin et en étant très réfléchis dans leurs réponses. Nathalie Marquay avait même réussi à passer un pallier seule, en tentant le tout pour le tout.