Danse avec les stars 2020 : grosse déception, l’émission est annulée ? Voici les éventuelles raisons

Si vous pensiez que les danseurs reprendraient leur rôle sur TF1 dans quelques mois, vous vous trompez et nous avons une très mauvaise nouvelle à vous partager si cette rumeur se confirme. TF1 possède plusieurs programmes phares comme les 12 Coups de midi avec Jean-Luc Reichmann, mais également Qui veut gagner des millions avec Camille Combal alors qu’une version à la maison a été proposée depuis le confinement. Vous pouvez aussi retrouver Koh Lanta plusieurs mois dans l’année et elle devait se terminer avec Danse avec les stars, mais cela ne serait pas le cas.

Pourquoi Danse avec les stars a été annulée ?

La réponse est simple, le confinement et le coronavirus ont forcément été problématiques pour les équipes en charge de cette émission. Elle devait être diffusée en automne prochain, mais la sélection devait forcément être réalisée avant le mois de Septembre et au vu des conditions sanitaires en France, il n’est finalement pas surprenant que l’émission soit annulée. Elle n’est donc pas reportée ou entre parenthèses, il n’y aura peut-être pas de DALS en 2020, il faudra prendre son mal en patience jusqu’à l’année prochaine.

Si le planning habituel est toujours respecté, l’émission pourrait être proposée à l’automne 2021, soit dans un peu plus d’un an.

TF1 ne souhaite pas prendre de risques alors que pour la danse, le respect de la distanciation sociale est impossible.

De plus, est-ce que le port du masque serait agréable pendant une danse ? Il suffit de réaliser un petit footing de quelques minutes pour découvrir les limites de cet accessoire.

Difficile de respirer lorsque vous faites des efforts physiques, c’est d’ailleurs pour cette raison que la plupart des adeptes du running n’ont pas de masques lorsqu’ils courent.

Pas de confirmation de la part de TF1

L’affaire a été lancée par PurePeople et apparemment, TF1 n’a pas confirmé l’annulation de Danse avec les stars, son report à 2021, mais elle n’a pas non plus contredit les rumeurs. Ces dernières doivent comme d’habitude être prises avec des pincettes, car nous pourrions finalement avoir une bonne surprise au cours de l’été. Il faut toujours attendre Juillet ou Août pour avoir les premières révélations concernant ce programme, il faut alors être à l’écoute de toutes les informations qui circulent sur le Web.

Si Danse avec les stars est une émission reléguée aux oubliettes, un autre programme pourrait remplacer celle-ci. Le choix est vaste, mais TF1 a-t-il dans ses cartons un programme aussi fort ? Certains évoquent une nouvelle saison de Koh Lanta, mais nous ne savons pas si des aventuriers ont pu participer à un tournage. Vous pourriez aussi retrouver Mask Singer, car des rumeurs annonçaient il y a quelques semaines la préparation d’une nouvelle saison pour 2020. Nous croisons alors les doigts pour que cette annonce soit fausse et que Danse avec les stars soit programmée à la fin de l’année.