Crise sanitaire : les films comme Kaamelot et Mourir peut attendre sortiront-ils vraiment ? Voici le calendrier !

Depuis l’annonce du confinement en mars dernier, de nombreux films ont été relégués aux oubliettes. Si certains ont pu voir le jour grâce aux plateformes de streaming comme Forte avec Amazon Prime Video, d’autres sont toujours dans les cartons. La liste est également longue avec Kaamelot, L’origine du monde ou encore Mourir peut attendre. Les adeptes de James Bond sont impatients, mais le coronavirus est vicieux.

La situation ne s’améliore pas dans le monde entier

Si certains films ont été décalés, d’autres sont seulement suspendus et il y a aussi des films dont la sortie sera beaucoup plus tardive. En effet, pour The Batman, Jurassic World, la présentation ne devrait pas avoir lieu avant 2022. Tous les studios de production sont donc dans une situation très difficile et la situation ne semble pas s’améliorer. Si la France envisage un confinement dès cette semaine, d’autres pays ont déjà franchi ce cap.

Le film de Christopher Nolan a toutefois eu un peu de chance puisque Tenet a tout de même vu le jour .

. Le bilan n’est pas forcément celui attendu avec des recettes à 335 millions de dollars, les bénéfices ne sont pas extraordinaires puisqu’il a coûté près de 200 millions de dollars.<:li>

Les grands gagnants, ce sont les plateformes de streaming avec la VOD puisque les Français achètent des films.

Par exemple, les films ont pu voir le jour sur Disney+ alors qu’ils étaient prévus en salle, ce sera le cas de Mulan qui sera disponible le 4 décembre. Le célèbre film a été reporté tellement de fois que les studios ont décidé de jeter l’éponge et d’envisager cette sortie.

Un vent de panique pour les professionnels

Si les studios arrivent à sortir leur épingle du jeu, mais ce sont les salles de cinéma qui ne sont pas forcément les mieux placées. Lorsqu’elles doivent fermer leurs portes, les chiffres d’affaires fondent comme neige au soleil et dans la plupart des cas, les films sont délocalisés sur les plateformes de streaming. Marvel et Sony ont également été contraints de reporter certains films comme Black Widow ou encore Spider Man 3. Malheureusement, nous aurons sans doute les informations au compte goutte et les sorties prévues peuvent être annulées si bien sûr le confinement se généralise à de nombreux pays. Il faudra donc croiser les doigts pour que Wonder Woman se dévoile le 30 décembre 2020 avec Mort sur le Nil le 16 du même mois.

Pour février 2021, l’agenda mentionne l’Origine du Monde et The King’s Man, Mourir peut attendre devrait voir le jour en avril 2021 avec Sans un bruit 2 le 21 avril. L’agenda pour le mois de mai 2021 sera intense avec Black Widow le 5 puis Fast and Furious le 28 et Benedetta d’ici la fin de ce mois. En juin 2021, c’est Venom qui est prévu le 23 contre le 7 juillet pour Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Top Gun le 14 et Uncharted le 16 juillet 2021.

Vous aurez ensuite The Beatles le 27 août, Dune le 1er octobre, Mission Impossible 7 le 17 novembre, West Side Story le 10 décembre et Spider Man 3 le 17 décembre 2021 .

. En Février 2022, ce sera au tour de Thor Love and Thunder, The Batman sera disponible le 2 mars, Doctor Strange le 23 du même mois.

Jurassic World Le monde d’après devrait être proposé le 8 juin, Indiana Jones 5 le 27 juillet et The Flash le 2 novembre 2022.

Avatar 2 devrait enfin clôturer cette année avec une sortie le 14 décembre 2022.

Bien sûr, le calendrier peut clairement changer en fonction de la crise sanitaire qui peut évoluer dans le bon ou le mauvais sens. Par contre, il n’y a pas de date prévue pour deux films à savoir The French Dispatch et Kaamelott comme le mentionne Télérama. Nous devons donc prendre notre mal en patience en espérant que les films ne soient pas reportés et que le coronavirus puisse nous laisser enfin tranquilles dans les prochaines semaines.

Ce sont toutefois de très beaux films qui devraient arriver d’ici fin 2022 dans les salles obscures, d’autres pourraient aussi s’ajouter à cette liste qui sera susceptible de combler tous les fans de cinéma. Il reste plus qu’à croiser les doigts.