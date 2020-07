Rencontre entre un chef d’entreprise et son collaborateur : un son de rap qui buzz !

C’est l’été, la musique est forcément au rendez-vous à la plage ou à la maison. Les boîtes de nuit sont fermées, mais vous pouvez toujours faire la fête sur le balcon.

Si certains sont renommés dans le monde du rap, d’autres peuvent exceller dans l’ombre.

Un délire entre collègues de boulot s’est transformé en un vrai enregistrement dans un studio digne de ce nom.

Le chef d’entreprise (Korleon) rencontre le collaborateur (Dada) et ça donne s’en sortir avec un fond de confinement.

C’est quoi s’en sortir de D et K ?

Le monde du rap tourne en rond notamment en France, ce sont toujours les mêmes artistes qui reviennent sans cesse sur le devant de la scène. Booba, La Fouine, Jul ou encore Soprano. Les puristes ont bien sûr des têtes d’affiche qui sont moins connues, mais elles excellent dans l’ombre sans forcément chercher la lumière et le buzz. Si vous cherchez un peu de fraîcheur, je vous propose de découvrir ce titre baptisé S’en sortir. Nombreux sont ceux qui pourront se reconnaître dans les paroles.

Le titre est simple, classique, mais ça fonctionne bien, le duo se renvoie la balle sur un rythme plutôt séduisant .

. Au départ, le titre naît d’un petit délire en plein call, deux collègues décident alors d’enregistrer le titre dans un vrai studio.

Vous avez d’un côté Korleon un chef d’entreprise pour une boîte de référencement et de l’autre Dada, le collaborateur et consultant en SEO.

Le titre est disponible sur YouTube, mais si le succès est au rendez-vous, vous pourrez peut-être retrouver le titre sur toutes les plateformes.

Le K et le D ont déjà fait du rap notamment dans leur jeunesse. Korleon a écrit il y a près de 15 ans des titres et il enregistrait aussi des chansons. Le duo s’est finalement bien trouvé puisque le résultat est à la hauteur des attentes.

Un titre sans autotune, ça change et ça fait du bien

Le titre dévoilé sur YouTube est sans autotune et c’est désormais une vraie rareté dans le monde du rap. En effet, les rappeurs ont désormais la main lourde sur ces enregistrements modifiés, c’est même devenu une marque de fabrique pour Booba ou JuL. Avec le K et le D, vous aurez un son de rap pur sans modification et je vous avoue que c’est plaisant. Ça fait du bien au moral et surtout aux oreilles, car il est rare de trouver de vraies voix dans ce domaine. Avec l’autotune, tout le monde peut s’inventer une vie et devenir rappeur, mais les talents sont souvent peu nombreux. Pendant près de 4 minutes, Korleon et Dada vous racontent donc leur aventure, mais également leur envie de s’en sortir dans un contexte parfois difficile.

Je vous laisse écouter le son basé sur une instrumentale de Lamento et vous pourrez peut-être l’apprécier à sa juste valeur.

Si vous cherchez le nouveau son pour vous ambiancer sur le dancefloor, le D et le K auront peut-être ce que vous cherchez dans leur poche. Qui sait, le duo pourrait peut-être envisager de continuer dans cette voie si les retours sont positifs. On leur envoie tous nos encouragements et on attend bien sûr la suite. On a aussi des photos exclusives des deux complices en studio !