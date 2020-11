Ces séries Netflix ont été annulées alors qu’elles faisaient un gros carton auprès des critiques, découvrez-les avant qu’elles ne soient supprimées définitivement !

Il faut dire que les séries, les films et les documentaires présents sur Netflix sont très nombreux et on imagine bien que le service de SVOD ne peut pas se permettre de maintenir toutes les séries récurrentes pour des causes de budget parfois limités !

Dans certains cas, les fans se plaignent de l’arrêt brutal d’une série, et cela peut avoir des effets directs et permettre à Netflix ou d’autres de prendre la décision de reprendre le tournage pour réaliser de nouvelles saisons, comme on a pu le voir avec la série “Au fil des jours” qui a été reprise sur la chaîne Pop ou encore “Tuca and Bertie” reconduite sur Adult Swim aux Etats-Unis. Mais dans certains cas, ce ne sont pas les téléspectateurs mais plutôt les journalistes eux-mêmes qui ne comprennent pas l’annulation d’une série alors qu’elle est pourtant excellente !

Quelles sont les 5 séries Netflix annulées et pourtant adorées par les journalistes critiques ?

Contre toute attente, les séries suivantes ont été adorées par les critiques de culture télévisée, mais n’ont malheureusement pas été renouvelées pour des raisons diverses : un manque d’audience, des acteurs ou des scénaristes qui ne souhaitent plus continuer l’aventure, ou bien un arc narratif qui n’aura pas réussi à aboutir malgré les attentes.

Ozark

Dans cette série, on retrouve un conseiller financier déménager à Chicago, dans le Missouri. Missionné par un baron de la drogue, il doit alors trouver le moyen de blanchir 500 millions de dollars en seulement cinq ans. Les journalistes ont fortement apprécié le scénario de la série, qui est plutôt bien écrit et qui est cohérent quand on regarde l’ensemble des épisodes de la série.

Il me faut un comptable comme dans Ozark pic.twitter.com/SUHkaRj2DK — Niok's🏹 ⁶₆⁷ Razalgoul (@Afia_hane) October 28, 2020

Les nouvelles aventures de Sabrina

Cette jeune sorcière se trouve entre le monde des mortels et celui de la sorcellerie. Sa vie d’adolescente est bien difficile à mener et elle se retrouve constamment dans des situations plutôt inattendues. Contrairement à ce que l’on pourrait penser et comme l’ont signalé les journalistes, cette série a des choses à raconter et ne se contente pas des répliques décalées, comme on a pu le voir dans une précédente version de la série. La série a été annulée mais a récemment été reconduite pour une quatrième partie à la demande des téléspectateurs !

The last part of #ChillingAdventuresofSabrina will be available from Thursday, December 31 on Netflix (8 episodes)

La dernière partie de la série Les Nouvelles Aventures de Sabrina sera disponible à partir du jeudi 31 décembre sur Netflix (8 épisodes) pic.twitter.com/AmyOSZBWEu — Orchiactu (@orchiactu) October 26, 2020

The OA

Alors qu’elle a disparu de sa maison il y a déjà sept années, une femme revient auprès de tous avec des pouvoirs pleins de mystères. Afin de mener une mission très secrète, elle va être accompagnée de cinq autres personnes pour la mener à bien : arrivera-t-elle à aller jusqu’au bout ? Il faut en tout cas dire que les critiques ont été surpris par le scénario assez incroyable et parfois loufoque de la série.

The OA is like nothing else ever created before. A story like that deserves to be finished. @netflix do what’s right and let The OA tell her tale in its entirety. pic.twitter.com/o9Nv4HJujl — Save The OA (@SaveTheOA) October 27, 2020

Lucifer

Dans cette série plutôt originale, Lucifer, le diable en personne, s’ennuie dans son royaume de l’enfer. Il décide alors de revenir sur terre à Los Angeles pour mener une nouvelle vie. Après avoir ouvert une discothèque, le seigneur de l’enfer va faire la rencontre d’une inspectrice qui travaille sur des affaires criminelles. Une suite de la série est en revanche bien possible selon certaines rumeurs…

Voilà les wallpapers de la saison 5 😍 vous préfèrez lequel moi perso le deuxième et surtout le dernier 😍❤ #Deckerstar @LuciferNetflix pic.twitter.com/i5aEyAzZ0e — *Lolo 😈 (@Lucifer_fansfr6) October 20, 2020

The Society

Dans la ville de West Ham, une ville où la population est plutôt aisée, on observe de très nombreuses disparitions. Les adolescents décident alors de s’organiser entre eux pour mener une société secrète pour vivre tranquillement. Une sorte de “The Walking Dead” revisité à la sauce Netflix pour les journalistes qui soulignent que même si la série peut être addictive, elle ne sera néanmoins pas reconduite après la première saison.