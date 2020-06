Cauchemar en cuisine : le restaurant des soeurs a-t-il doublé son chiffre d’affaire ? Elles nient et s’expliquent

Mercredi 24 juin 2020, les fans de Cauchemar en cuisine étaient heureux de voir que leur émission préférée revenait à l’antenne, avec un inédit. Il faut dire que le programme de M6 fait désormais parti des incontournable de la chaîne. Empruntant son concept à l’émission anglaise Ramsay’s Kitchen Nightmares, Cauchemar en cuisine repose sur un concept aussi simple que solide : un chef qui n’a généralement pas la langue dans sa poche se rend dans un restaurant en grande difficulté. Sa mission : le sauver de la banqueroute.

L’épisode inédit se passait dans un restaurant pizzeria tenu par trois soeurs, dont deux jumelles. Mylène et Mélanie, les deux jumelles, s’occupaient vraisemblablement de presque tout dans le restaurant, de la cuisine au service, en passant par la plonge et l’accueil aux clients.

Elles étaient visiblement très remontée contre Severine qui, quant à elle, gérait l’aspect administratif. Dès le départ, les tensions entre les soeurs étaient vives. Les deux jumelles reprochent à leur soeur de ne jamais les aider dans le restaurant et de les laisser se débrouiller.

Philippe Etchebest se rend vite compte des soucis et joue à fond son rôle de médiateur pour que les liens se renouent.

70% des restaurants sont sauvés par l’émission

Le chef n’est pas un magicien et ne peut pas sauver certains restaurants. Mais il peut se vanter d’avoir sauvé 70% d’entre eux, un beau chiffre qui montre l’impact qu’il peut avoir et surtout sa connaissance du métier.

Philippe Etchebest sait en effet exactement de quoi un restaurant a besoin. En un coup d’oeil, il peut dire ce qui cloche sur la carte, la décoration, la cuisine. Un vrai professionnel qui apporte ses connaissances aux personnes désespérées qui l’appellent.

Et pour cet inédit, les téléspectateurs étaient d’accord avec ses choix et idées, eux qui trouvaient le restaurant froids et peu avenants. Finalement, il a offert aux soeurs un tout nouvel espace de travail, bien plus agréable et surtout une vraie formation de cuisinière à Mélanie. Les deux soeurs jumelles ont trouvé une organisation qui tient la route, et se permettent désormais de faire évoluer la carte, pour le plus grand plaisir des clients. Mais sont-ils nombreux désormais ?

Le chiffre d’affaire a-t-il réellement doublé ?

Dans l’émission, Philippe Etchebest annonçait que depuis son passage, le chiffre d’affaire avait pratiquement doublé. Les internautes étaient choqués mais finalement pas si étonnés que ça. Comme l’indiquait le chef en début d’émission, le restaurant est bien situé, il était donc surprenant pour lui de voir qu’il n’accueillait pas beaucoup de clients.

Cependant, sur la page facebook du restaurant, Mélanie a nuancé les propos du chef concernant le chiffre d’affaire :

Nous sommes comme tout le monde en galère avec ce Covid, mais nous avions très bien redémarré… Vous vous doutez bien que le “doublé le chiffre d’affaires” est faux, vu la crise sanitaire…

L’épidémie de COVID-19 a en effet très durement fragilisé la restauration et les soeurs n’ont logiquement pas été épargnées. Cependant, elles ont réouvert leur restaurant depuis qu’il est possible pour les restaurateurs d’accueillir leurs clients et avaient même prévu une soirée pour la diffusion de l’épisode inédit de Cauchemar en cuisine les mettant à l’honneur.

L’émission est-elle truquée ?

Comme beaucoup d’émissions de télévision qui reposent sur un concept mêlant professionnels et anonymes, Cauchemar en cuisine a été accusé de trucage. Mais Philippe Etchebest est clair à ce sujet : ce que nous voyons à la télévision est vrai.

Impossible pour lui de participer à une émission mensongère. Il est lui-même dans l’émission, tout comme les restaurateurs. Les internautes trouvaient parfois que certaines émissions allaient trop loin mais il s’agit pourtant de la réalité du milieu.

Les fans peuvent se rassurer, le chef a mis les points sur les i. Il peut en tout cas remercier Cauchemar en cuisine et Top Chef, deux émissions qui ont de lui une véritable star du petit écran au capital sympathie indéniable malgré son caractère bien trempé (qu’il n’hésite pas à mettre en avant). Le voir sur M6 le mercredi fait quelque peu oublier aux fans de Top Chef la fin de la saison.