Carla Bruni a réservé une très belle surprise à ses fans sur Instagram

Cela faisait 7 ans que les Français attendaient ça : Carla Bruni chante à nouveau dans la langue de Molière. Une longue attente pour une chanson inédite puis un album inédit, lui aussi. Prévu pour l’automne, ce septième opus est donc la nouvelle fierté de Carla Bruni, et pour cause, la femme de Nicolas Sarkozy a dévoilé sur ses réseaux une chanson inédite tirée de son prochain album.

Carla Bruni a fait languir ses fans

« Quelque chose » : un nouveau morceau donc que la chanteuse était impatiente de partager. Depuis quelques semaines déjà, Carla Bruni faisait patienter ses fans. Entre suspense et teasers, l’interprète de « Raphaël » a su captiver les internautes. Mais surtout, elle a attiré l’attention de tout le monde, en publiant ici et là des photos ou même des vidéos avec pour simple légende : « J-6 #quelquechose mais quoi ? Something’s coming up … »

Une nouvelle chanson d’amour

Première chanson originale de Carla Bruni depuis son album « Little French Songs », sorti en 2013, « Quelque chose » est une ode à l’amour et au désir qui en découle. « C’est une chanson sur l’amour quand il monte. Ça n’a pas besoin d’être un nouvel amour. En fait l’amour, ça descend et ça remonte et plus ça dure, plus ça descend et ça remonte (…) Nos cœurs sont faits pour vivre comme ça« , a-t-elle confié à RTL.

Un album et des nouveautés

Ce nouvel album, Carla Bruni l’a finalisé avec Albin de la Simonne. Le chanteur et pianiste, « orfèvre de la délicatesse » selon RTL, s’est notamment illustré lors de ses dernières collaborations avec Miossec ou Pomme. Dans ce nouvel opus, Carla Bruni a aussi changé ses habitudes faisant appel à des choristes. Une plus-value qui a beaucoup plu à la chanteuse, très fière du résultat. « C’est la première fois que j’enregistre avec Albin et pour la première fois j’ai des choristes et c’est grisant parce qu’elles aussi sont des magnifiques chanteuses. C’est comme si elles apportaient une espèce de lumière« .

Un travail de deux ans et un album différent

Carla Bruni, fière de ce nouveau projet, a enregistré cet album à Paris, dans un studio mythique du XXe arrondissement. Si l’enregistrement, qui s’est fait au printemps dernier, a été plutôt rapide, le processus de création, lui, a pris plus de temps. L’artiste a mis presque deux ans pour coucher sur le papier ce qu’elle avait en tête. « L’étincelle de départ ça été à l’automne, c’était vraiment un besoin d’écrire forcené. À ce moment-là je me suis mise à écrire, potasser tous mes carnets et toutes mes notes que j’avais prises pendant toutes ces tournées et toutes ces années. »

Des collaborations inédites

Pour cet album, Carla Bruni a aussi fait appel à des amis, avec qui elle a pu collaborer librement. « J’ai fait un Taratata avec Alain Souchon à Lille et il y avait mon vieux pote Michel Amsellem qui est pianiste et qui m’a dit qu’il avait 3-4 mélodies à me faire écouter (…) Tout d’un coup le fait d’avoir des musiques complètement différentes, ça m’a inspirée« .