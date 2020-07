Bird Box : le film qui a cartonné sur Netflix va avoir droit à une suite ? Le secret dévoilé !

Netflix sait exactement comment créer le buzz. Si la plateforme américaine s’est d’abord fait remarquer grâce à la qualité des séries qu’elle produit, elle s’est rapidement tournée vers le format film, avec plus ou (surtout) moins de succès – de la part des critiques en tout cas.

Mais avec Bird Box, Netflix avait frappé un grand coup, se permettant même la présence de l’actrice oscarisée, véritable star Outre-Atlantique, Sandra Bullock. Et le résultat a été plus qu’à la hauteur des attentes.

80 millions de téléspectateurs pour Bird Box !

Bird Box est sorti sur Netflix le 14 décembre 2018. Une semaine plus tard, le compte Twitter officiel de Netflix se vanter d’avoir réuni plus de 45 millions d’utilisateurs devant le film, battant de ce fait le record. Et le succès ne s’est pas arrêté là. Le 18 janvier 2019, Netflix annonce un chiffre ahurissant : 80 millions de personnes auraient déjà regardé cette nouvelle production réalisée par Susanne Bier.

Took off my blindfold this morning to discover that 45,037,125 Netflix accounts have already watched Bird Box — best first 7 days ever for a Netflix film! pic.twitter.com/uorU3cSzHR — NetflixFilm (@NetflixFilm) December 28, 2018

Par comparaison, le plus gros succès de tous les temps au cinéma, Avengers Endgame, a approximativement réuni 95 millions de personnes dans les salles obscures. La comparaison n’est pas la plus représentative, mais montre cependant l’attrait qu’on eu les téléspectateurs pour la production Netflix.

Update: This number is now more than 80 million. Congratulations to my HEROES, Sandra Bullock and Susanne Bier https://t.co/yNCTSuZoKb — NetflixFilm (@NetflixFilm) January 17, 2019

Une suite serait en préparation mais le secret est bien tenu !

Pour rappel, le film raconte l’histoire de monstres mystérieux qui tuent chaque personne les regardant. Les personnages principaux, retranchés dans une maison, doivent donc fermer les yeux s’ils décident de quitter les lieux. Malorie (Sandra Bullock) souhaite rejoindre un refuge avec deux enfants, mais le chemin sera long et périlleux pour l’atteindre.

Malgré son énorme succès, le film n’a pas entièrement convaincu. Bird Box a obtenu 63% de critiques positives sur Rottentomatoes (le site référence en la matière). Un résultat correct, mais pas à la hauteur des séries proposées par la chaîne.

Orange is the new black affiche 90%, The Haunting of Hill House 93% et Sex Education 94%.

Mais face au succès public, une suite aurait été développée et c’est l’auteur du roman à l’origine du film qui a dévoilé une partie du secret. Il ne serait pas étonnant de constater que Netflix ait acheté les droits de la suite de Bird Box, une oeuvre intitulée Malorie.

Quand l’auteur Josh Malerman est interrogé là dessus, voici sa réponse : « Je ne peux pas dire grand-chose, mais je peux dire qu’il est en cours de développement. Parfois, c’est bizarre, tout ce secret, mais je joue le jeu ».

Netlix et ses productions : des polémiques et des critiques !

On ne peut pas dire que l’intégralité des films proposés par Netflix fassent l’unanimité. Récemment, c’est le très polémique 365 jours qui a été énormément critiqué. On accuse le long métrage de faire l’apologie d’une relation abusive, et de glamouriser le viol. Malgré la polémique et les nombreuses pétitions demandant le retrait du film du catalogue, la plateforme a décidé de le conserver, disant qu’elle préférait donner la responsabilité aux abonnés de le regarder ou non.

Si Bird Box n’avait pas connu pareil polémique, le film a cependant été jugé très faible par une bonne partie des téléspectateurs (les visionnages comptabilisés par Netflix comptent même ceux qui n’ont pas terminé l’oeuvre). Certains accusent Netflix d’être boulimique, et de produire et distribuer trop rapidement des oeuvres.

Il faut dire que désormais, la plateforme américaine est loin d’être la seule sur le marché. Elle fait désormais face à d’autres mastodontes, comme Disney + (d’où l’absence du catalogue Disney sur Netflix), Amazone Prime ou encore HBO Max.

Netflix souhaite donc conserver ses membres en proposant toujours plus de programmes alléchants et en faisant venir des célébrités du grand écran. Nous découvrons d’ailleurs prochainement Nicole Kidman et Meryl Streep (qui ont déjà joué ensemble dans The Hours et Big Little Lies) dans le film The Prom, réalisé par Ryan Muprhy (Glee, American Horror Story, Hollywood). Comme quoi, Netflix attire toujours autant les stars (Rachel McAdams dernièrement avec The Eurovision Song Contest). Reste à savoir si les téléspectateurs, eux, suivront.