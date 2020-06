Bain de foule à la Fête de la Musique : risque de coronavirus ? Zoom sur les règles sanitaires obligatoires

La Fête de la Musique a été créée en 1982 par Jack Lang, ancien ministre de la culture. Cette festivité est donc devenue incontournable. C’est une coutume partagée par 120 pays qui fêtent le solstice d’été.

Chaque année, les français sont ravis de se retrouver à l’occasion de la Fête de la Musique. Il fait généralement beau puisque c’est à la fin du mois de juin, le jour du passage à l’été. L’ambiance festive des rues attire de nombreuses personnes qui n’hésitent pas à sortir aller écouter des concerts et à siroter quelques verres en terrasse.

Fête de la Musique 2020 : elle sera bien organisée le 21 juin !

C’est un moment de détente mais également une soirée très lucrative pour certains artistes, restaurateurs et gérants de bars / cafés. Avec le covid qui sévit en France, les français ont été nombreux à penser que la célèbre fête musicale serait reportée voire annulée pour 2020…

Mais pas question de reporter la Fête de la Musique, même avec le coronavirus ! Le ministère de la Culture a décidé de maintenir cette fête annuelle le 21 juin. Cependant, il y aura des restrictions sanitaires comme dans tous les événements de nouveau autorisés. C’est le ministre de la culture, Franck Riester, qui a dévoilé ces mesures sur RTL.

Nous allons donc assister à une Fête de la Musique très particulière, comme nous n’en avons jamais eu ! L’équipe de Barbanews fait le point sur ce qui change pour cette année.

La #FeteDeLaMusique est de retour 💃🏻 Vous pensiez qu'elle n'aurait pas lieu ? Détrompez-vous ! Toutes celles et ceux qui le souhaitent sont invités le 21 juin à faire résonner leur amour pour la musique à travers un moment festif !

Pour en savoir plus : https://t.co/IoTyGHtvVE pic.twitter.com/Qq8GuR2IiU — Fête de la musique (@fetemusique) June 16, 2020

Rassemblements et concerts autorisés dans les bars et cafés

Vous en serez certainement ravis : les concerts et rassemblements dans les restaurants, bars et cafés sont autorisés ! Il faut bien entendu qu’ils respectent les règles sanitaires en vigueur et certaines conditions.

Ils sont effectivement déconseillés s’ils « sont susceptibles de générer des rassemblements non maîtrisés sur la voie publique » indique le ministre de la Culture.

Les propriétaires des établissements ayant autorisé ce genre de rassemblements sont donc garants du respect des règles sanitaires…C’est également à eux que revient la décision d’autoriser ou non les concerts donc renseignez-vous au préalable si vous projetez d’aller écouter de la musique dans votre bar préféré !

💬 #FeteDeLaMusique2020 : "Il faut célébrer la musique & les artistes qui ont été exceptionnels pendant le #confinement. Et en même temps, on comprend bien qu'on ne peut pas faire la fête comme on le fait d'habitude", @franckriester, ministre de la Culture. @VenturaAlba #RTLMatin pic.twitter.com/TBUQB3qD4t — RTL France (@RTLFrance) June 19, 2020

La foule dès le vendredi dans les centres-villes

Cette année, la Fête de la Musique tombe un dimanche. Les festivités commenceront donc dès vendredi avec des petits concert organisés dans certains restaurants, bar et cafés dans certains endroits.

Vous pouvez donc dès ce soir profiter de la Fête de la Musique si votre ville ou village l’organise à partir de vendredi.

C’est dans des conditions particulières et à Bercy que La Solution RF assure le dispositif HF de la Fête de la Musique pour la 5ème année consécutive sur France 2. Merci à France Télévisions. A suivre ce soir en direct!!! pic.twitter.com/kRq6U17oqh — La Solution RF (@LaSolutionRF) June 19, 2020

Mais nous avons surtout appris une bonne nouvelle ! A l’occasion de la Fête de la Musique, certaines salles de spectacle sont enfin rouvertes. C’est le cas de l’AccorHotels Arena de Bercy qui accueillera un concert nommé « Tous ensemble pour la musique » dès ce soir. Ce concert réunit une quarantaine d’artistes et sera diffusé en direct par France 2. Les spectateurs seront autorisés au nombre de 2000 et le port du masque sera obligatoire.

Quelques noms d’artistes : Patrick Bruel, Vianney, Claudio Capéo, Benjamin Biolay, Yannick Noah, Christine and the Queens, Vitaa et Slimane, Kendji Girac, Pascal Obispo, Amir, Romeo Elvis, Clara Luciani, Dadju…

Entre deux répétitions avant le concert de la fête de la musique, Clara Luciani s'est essayée au "Petit bac musical" ! https://t.co/ZE40WqykZj #FDLM2020 pic.twitter.com/YFotf3iMDE — France 2 (@France2tv) June 19, 2020

Des actions inédites pour la Fête de la Musique 2020

Pour la première fois, des concerts en ligne auront lieu le soir de la Fête de la Musique. Par exemple, Jean-Michel Jarre présentera « Alone together » à 21h30, sous la houlette du Ministère de la Culture. Il s’agit d’un concert totalement virtuel depuis son studio où son avatar jouera devant un public d’avatars, dans un lieu imaginaire conçu pour l’occasion.

ALONE TOGETHER – LIVE VR Concert / 21. June 2020 / 9:15pm CET. Who else misses live shows? I have! And so I decided to work on a live show appropriate for the year 2020. https://t.co/aQqQEjImUT pic.twitter.com/W2a9Gotetw — Jean-Michel Jarre (@jeanmicheljarre) June 16, 2020

Cette performance est réalisée grâce à la startup française VRrOOm. Tout cela sera retransmis sur les chaînes Youtube officielles du Ministère de la Culture et de Jean-Michel Jarre.

Des concerts vont également être organisés directement dans les hôpitaux. Ces shows musicaux seront donc dédiés aux patients, au personnel soignant ainsi qu’à leurs familles.

Ce qui est interdit pour la Fête de la Musique 2020

Les concerts de rue improvisés, très fréquents pendant la Fête de la Musique, sont quant à eux interdits.

Pour organiser un show musical sur la voie publique, il faut avoir obtenu une « autorisation préalable du préfet de département, en lien avec le maire ».

Les rassemblements publics de plus de 10 personnes sont également à éviter car ils sont toujours interdits par la loi.

Au début, la fête de la musique, c’était ça !

Retrouverons-nous un jour la fête de la musique telle que nous l’avons connu ? Rappele-vous le lancement de la première fête de la musique, bien avant toute considération du Covid-19 et des règles de distanciation sociale.