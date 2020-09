Ayrton Senna : une petite série en préparation pour Netflix ! Voici toutes les infos

Aujourd’hui, nous suivons toutes les informations concernant Schumacher puisqu’il a été aussi victime d’un accident, mais en dehors des pistes de course. En effet, c’est lors de ses congés à la montagne qu’il a été victime d’une chute. Depuis cette dernière, il se retrouve dans une situation assez inquiétante. Quelques années auparavant, un autre bouleversement avait lieu avec le décès d’Ayrton Senna. Ce dernier a perdu la vie aux débuts des années 90 dans un accident très violent.

Netflix se focalise sur l’histoire d’Ayrton Senna

Vous avez notamment pu découvrir sur la plateforme de streaming de nombreuses productions comme des documentaires. Que ce soit pour la musique ou le football, les contenus de ce genre ont souvent la cote. Dernièrement, vous avez notamment pu obtenir des déclarations exclusives concernant Anelka. Bientôt, ce sera Ayrton Senna, qui sera au coeur d’une petite série, et elle sera focalisée sur sa vie ainsi que sa mort survenue en 1994.

Ayrton Senna se trouvait sur le circuit d’Imola lors du Grand Prix de Saint-Martin lorsqu’une sortie de piste a été bouleversante .

. L’accident est toujours visible sur les réseaux sociaux puisque les images ont marqué les esprits.

Il avait seulement 34 ans lorsqu’il est décédé et il sera alors à l’honneur dans cette série.

Vous pourrez découvrir un peu plus sa personnalité, mais également son entourage.

Il devait comme c’est le cas pour de nombreuses stars jongler avec sa vie privée et son quotidien professionnel.

Les lieux des tournages ont déjà été identifiés puisque les équipes seront envoyées bien sûr au Brésil, pays qui a pu le voir évoluer. Toutefois, la série retracera sa vie de Sao Paulo jusqu’en Angleterre puisqu’il a également vécu dans ce pays. C’est la branche brésilienne de Netflix qui est en charge de cette petite série que vous pourrez découvrir prochainement sur la plateforme de streaming. Lors d’un hommage, de grands professionnels dont Schumacher avaient tenu à lui rendre hommage. Ils étaient nombreux à tenir un drapeau pour adresser leurs adieux à Ayrton Senna.

C’est dans longtemps 2022? ❤️🇧🇷❤️ Netflix Drives Ayrton Senna Fiction Drama – Variety https://t.co/A4ZQ5gLZ1V — Anne-Laure Bonnet (@annelaurebonnet) September 3, 2020

Une diffusion assez tardive, soyez patient

Si l’information concernant la mini série d’Ayrton Senna vient de tomber, vous devez par contre faire preuve d’une grande patience. En effet, le tournage n’a pas commencé, il y a seulement eu des repérages. Normalement, si le coronavirus ne vient pas perturber le planning, le tournage sera opérationnel en 2021 avec une diffusion en 2022 sur Netflix. Il faudra alors attendre près de deux ans pour découvrir Ayrton Senna si vous ne le connaissez pas. La soeur du coureur a décidé de s’exprimer notamment dans la presse comme Variéty peut le préciser. La famille a décidé de réaliser un projet unique et elle révèle que Netflix reste le meilleur choix pour ce genre de série.

On prépare une mini-série de 8 épisodes sur la vie d’Ayrton Senna. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c’est un pilote brésilien de F1 mondialement connu, tragiquement décédé lors d’une course en 1994. pic.twitter.com/sALMeznvCl — Netflix France (@NetflixFR) September 4, 2020

En effet, la plateforme a une portée mondiale, les épisodes seront alors diffusés dans le monde entier et cela permettra à des personnes de découvrir Ayrton Senna. Ce dernier avait marqué le monde de la Formule 1 avec notamment trois victoires pour le Championnat du monde. Ce sont des millions de téléspectateurs qui ont assisté à l’accident dramatique d’Ayrton Senna. L’émotion a été internationale et, même s’il est décédé depuis de nombreuses années, il reste une figure emblématique. De plus, certains le considèrent encore comme le meilleur pilote de tous les temps. Il faudra donc attendre 2022 pour le découvrir dans cette série proposée par Netflix.