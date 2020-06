Astuces naturelles contre les mouches : voici les plantes à adopter

Vous pouvez aisément joindre l’utile à l’agréable puisque des plantes vous permettent de lutter contre les mouches. Il sera alors possible d’embellir un peu plus votre logement tout en étant certain que ces insectes ne viendront plus vous déranger. Pour découvrir leur présence, il suffit de regarder les différentes traces au sol. Les déjections sont souvent noires ou marron et elles sont regroupées en petits points.

Des plantes naturelles pour lutter contre les mouches

Bien sûr, si vous avez une terrasse, vous êtes en mesure de les planter dans des jardinières. Vous pourrez alors décorer votre espace vert et profiter pleinement de cette nouvelle sérénité. Comme pour les moustiques, la moustiquaire de terrasse ou à l’intérieur sera parfaite pour ne plus être dérangé par ces bourdonnements.

Parmi les plantes, vous avez bien sûr le basilic qui sera parfait pour la cuisine et l’embellir, ces feuilles envahiront également tous les plats .

. Les mouches n’aiment pas les lauriers, vous pouvez planter un petit arbre ou réaliser de petits ballotins.

Il sera aussi possible d’envisager la mélisse, la tanaisie ou encore le géranium citronnelle qui sera parfait pour les jardinières de votre espace vert.

La menthe pouliot est aussi une valeur sûre afin de lutter au plus vitre contre les mouches.

Regardez si vous avez des bacs à l’extérieur, car lorsqu’ils sont remplis, il y a de grandes chances pour que les moustiques et les mouches pondent des oeufs. Ces derniers peuvent alors éclore et laisser leur place à des dizaines d’insectes prêts à rendre vos journées insupportables. Pensez alors à vider toutes les coupelles ainsi que les bacs non utilisés.

Un barrage aux insectes, l’ultime recours

Lorsque les solutions naturelles n’ont pas porté leurs fruits, vous pouvez toujours adopter l’herbe citronnelle ou des oeillets d’Inde. Dans les centres commerciaux, vous serez aussi en mesure de trouver des barrages aux insectes. Ce sont forcément des produits chimiques, mais certains sont respectueux de l’environnement et vous pouvez les utiliser même si vous avez des animaux de compagnie et des enfants. Il suffit de vaporiser les encadrements des fenêtres et les rideaux pour être certain que ces insectes ne pourront plus pénétrer à l’intérieur de votre logement. N’hésitez pas à installer des moustiquaires pour l’ensemble des ouvertures, c’est la solution la plus radicale sur le long terme.

Évitez aussi d’entasser les poubelles et pensez à désinfecter celle de la cuisine ou du garage une fois par semaine en hiver et deux fois par semaine en été. En effet, les mouches adorent les restes, elles seront alors nombreuses à se rendre dans cette zone, d’où l’intérêt de protéger votre poubelle avec l’une des solutions citées au-dessus comme un plan de basilic ou le fameux barrage aux insectes. Ce dernier est souvent facturé quelques dizaines d’euros et il est très efficace.