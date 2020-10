Amazon Prime Video : nous avons trouvé les séries et les films les plus incroyables !

En effet, Amazon a dévoilé Prime Vidéo et vous ne serez pas déçu par le contenu puisque les films ainsi que les séries sont clairement indispensables pour éviter l’ennui et lutter contre les désagréments du confinement. Amazon Prime Video est une valeur sûre pour vos soirées.

Impossible de manquer la quête des Hobbits

Si vous avez aimé le Seigneur des Anneaux, vous ne pourrez pas faire l’impasse sur cette trilogie. Le Hobbit vous propulse avant cette saga et vous pourrez alors découvrir la jeunesse de Bilbon Sacquet. Plusieurs avantages sont à connaître pour regarder rapidement ces films sur Amazon Prime Vidéo.

Vous retrouvez la même ambiance et vous comprendrez surtout l’histoire du Seigneur des Anneaux .

. Nous vous conseillons de regarder les trois épisodes des Hobbits et d’enchaîner sur la trilogie du Seigneur des Anneaux.

Vous pourrez alors maîtriser parfaitement la quête de l’anneau, les conséquences et surtout l’importance des Nains.

Tales from the loop, une série inspirée d’un roman

Ce ne sont pas souvent les films qui remportent la palme d’or, mais les séries, car elles sont de plus en plus nombreuses. Avec peu d’épisodes, vous pouvez les dévorer rapidement et les contenus sont souvent très sympathiques. Avec Tales from the loop, vous découvrez un accélérateur de particules qui est installé dans un village aux apparences assez calmes. Toutefois, les conséquences de cette machine sur le quotidien des habitants seront très importantes, car elle permet de lever le voile sur les mystères de l’univers. Pour les adeptes de la science-fiction, impossible de faire l’impasse.



Quatre séries supplémentaires sur Amazon Prime Vidéo

Si ces contenus ne sont pas suffisants, sachez que la plateforme vous propose depuis la première moitié du mois d’Avril 2020 trois séries à savoir Bibi and Tina, Une île ainsi que Superstore. Depuis le 17 Avril, c’est la saison 6 de Bosch qui est au rendez-vous et elle est clairement incontournable surtout si vous appréciez grandement les séries policières, vous pourrez alors mener l’enquête.



Prime Vidéo et les films pour Avril 2020

Lorsque vous aurez dévoré l’intégralité de ces séries, quelques films pourraient vous satisfaire. Si vous souhaitez défier la Mort, c’est la saga Destination Finale qui vous tend les bras et toutes les versions ont été ajoutées en Avril sur Amazon Prime Vidéo. Il faudra parfois avoir le coeur bien accroché.

Vous avez les 5 épisodes de Destination Finale .

. Les Coeurs Ennemis sont aussi au rendez-vous au même titre que The Informer et The Last Full Measure.

La 6eme année, la pire de ma vie est disponible depuis le 1er Avril et ce n’est pas une blague.

Comme vous pouvez le constater, le contenu est moins important sur Prime Vidéo par rapport à Netflix, mais avec les deux plateformes, impossible de s’ennuyer.



Un peu d’humour et de documentaires

Après les films et les séries, vous avez trois ajouts à prendre en compte surtout si vous appréciez l’humour de Fabrice Eboué ou d’Alban Invanov qui vous propose aussi plusieurs Lives sur son compte Instagram depuis le début du confinement. Vous pourrez alors découvrir sa barbe de Vikings. Du côté des documentaires, c’est All or Nothing, Arizona Cardinals qui est au rendez-vous.