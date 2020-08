2018 VP1 : cet astéroïde devrait frapper la Terre dans quelques semaines !

Les passionnés ont rendez-vous le 2 novembre prochain puisque l’astéroïde 2018 VP1 pénétrera dans l’atmosphère. Certes, cette annonce est assez fracassante, mais il ne faut pas paniquer. Il n’entraînera pas la disparition de l’humanité et vous pourrez alors vous reposer sur vos deux oreilles. En effet, il sera dans l’atmosphère, mais les dégâts ne devraient pas être au rendez-vous. Certains pourront toutefois l’observer s’ils ont le matériel adéquat. Dans le cas contraire, il y a de grandes chances pour que des photos ou des vidéos soient diffusées le lendemain.

C’est un astéroïde qui a été repéré par le Center for Near Earth Objects Studies. Il faut noter que le ciel est étudié sous toutes les coutures grâce à de nombreuses technologies. Le but premier consiste à trouver les astéroïdes potentiellement menaçants, car il y a toujours un scénario dramatique qui est envisagé. En effet, si un astéroïde a causé la perte des dinosaures, cela pourrait à nouveau se produire pour les humains. Les « cailloux » observés jusqu’à maintenant n’ont jamais été menaçants, ils ont tendance à frôler la planète de très loin comme le dernier en date.

According to NASA, an asteroid projected to pass Earth later this year has a 0.41% chance of hitting the planet.

Asteroid 2018VP1 could possibly fly closer to Earth than the moon. It's expected to pass us one day before the US presidential election on November 2nd.

