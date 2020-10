Véhicules d’occasion Tesla : mauvaise nouvelle avec une réduction de la durée de la garantie

Il y a du nouveau dans la politique de Tesla puisque la firme a décidé de changer la durée de la garantie. Cette dernière concerne seulement les voitures d’occasion et vous ne serez sans doute pas satisfait. Si auparavant, vous pouviez profiter d’une couverture pendant quatre années, ce ne sera plus le cas puisque la durée est réduite à une année. Ce n’est pas le seul changement qui est entrepris par la société qui tente sans doute d’économiser un peu d’argent.

La garantie des voitures d’occasion dans le collimateur de Tesla

Pour les voitures Model S et X sur le marché de l’occasion, vous pouviez profiter d’une garantie de deux à quatre ans. Toutefois, Tesla a décidé de changer sa politique en réduisant la durée à une année pour tout le monde. Cela pourrait alors freiner les achats du côté des consommateurs. Ces derniers ne pourront donc plus profiter de la garantie « Used Vehicle Limited Warranty ».

Vous pouviez espérer une garantie pour les voitures de moins de 4 ans ou si le compteur affichait moins de 80 000 km .

. Pour les véhicules de 4 à 6 ans toujours chez Tesla avec un compteur entre 80 000 et 160 000 km, il y avait une garantie de deux ans.

Il y a donc du nouveau pour la politique de la garantie et pensez à vous renseigner le plus possible avant de valider votre achat

La garantie est primordiale pour une voiture, mais, avec une durée aussi réduite, vous serez moins protégé. Il faudra alors peser le pour et le contre de cette mesure pour savoir si elle est susceptible d’impacter ou non votre acquisition.

Tesla opte pour deux changements majeurs

Avant de supprimer cette garantie longue durée pour ses voitures d’occasion, Tesla a également évincé la politique du retour sous 7 jours. Le constructeur automobile semble maximiser les économies tout en favorisant les ventes de ses véhicules. La société en ce qui concerne la garantie a souhaité apporter une petite précision comme le montrent les informations obtenues par le site Electrek. Vous aurez une protection de base avec 4 ans apparemment ou 80 000 km pour les voitures d’occasion, mais lorsqu’elle sera terminée, vous aurez seulement une année supplémentaire.

Il y aurait toutefois une information importante à prendre en compte, car, avec la réduction de la durée de garantie, vous pourriez avoir une chute de la valeur au niveau de la revente des véhicules de 2016 et antérieurs. Renseignez-vous bien auprès de Tesla pour avoir toutes les données officielles avant de valider votre choix. Cela pourrait vous éviter une mauvaise surprise lors de la signature du contrat.