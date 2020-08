Lyon : la situation s’embrase à la Duchère malgré le confinement

C’est notamment le cas à la Duchère alors que les habitants doivent être confinés. Les affrontements étaient au rendez-vous et les forces de l’ordre ont été contraintes d’intervenir sur les lieux.

Pour les habitants de Lyon et des environs, il s’agit finalement d’une situation classique qui se répète souvent au cours de l’année. Les jeunes à l’origine de cet embrasement avaient préparé un véritable piège.

La Duchère refuse de se confiner

Comme vous le savez, le confinement sera prolongé de 15 jours dès le 1er Avril et ce n’est pas une blague. Du côté de Lyon, le quotidien ne semble pas avoir changé selon les médiaux locaux notamment pour les quartiers les plus à risque.

Des poubelles et des voitures avaient été préparées pour que les pompiers soient appelés sur les lieux .

. Les policiers étaient à leurs côtés lorsque la situation a dégénéré.

Les jeunes individus ce dimanche soir n’ont pas respecté le confinement imposé par le chef de l’État, ils ont caillassé les forces de l’ordre.

Ils étaient plus de 50 sur les lieux, l’infraction était alors au rendez-vous, mais difficile de verbaliser ces personnes au vu du contexte.

Les quartiers de Duchere à Lyon 69009 ça rigole pas c’est pas des lol nous somme en guerre 1/3 ⬇️#CORONAVIRUSENFRANCE #MacronDirect #COVID19france pic.twitter.com/zKwQD4h6iX — LeRifParisien?? (@lerifidu) March 17, 2020



À plusieurs reprises, des feux de voitures et de poubelles ont été identifiés selon les médias locaux. Les individus avaient donc décidé de se dresser contre les mesures imposées par le chef de l’État et ils ne voulaient pas les respecter. Ce sont tout de même cinq véhicules qui ont fait l’objet d’un embrasement et les habitants ont finalement été des spectateurs de cette situation désolante. À chaque fois, les forces de l’ordre ont tenté de riposter avec des gaz lacrymogènes, mais La Duchère s’est rapidement embrasée.

Des vidéos pour illustrer la situation à la Duchère

Le confinement n’est clairement pas respecté alors que le gouvernement n’impose pas un couvre-feu généralisé. Les maires ont la possibilité de confiner s’ils le souhaitent la population à partir d’une certaine heure. Cela est déjà le cas à Nice par exemple, à Perpignan ou encore à Mulhouse. Les forces de l’ordre ont décidé de renforcer la surveillance dans ce quartier de Lyon qui est souvent pointé du doigt à cause de cette ambiance qui est sans cesse au rendez-vous. Que ce soit au cours de la nuit ou de la journée, vous n’êtes jamais tranquille, il y a toujours des rôdeurs prêts à vous importuner.

Des interpellations n’ont pas été effectuées, les amendes n’ont pas été distribuées, les mesures de confinement n’ont pas été respectées et aucun blessé n’a été identifié. Finalement, à La Duchère, les habitants sont loin des directives du gouvernement, les feux de poubelles ou de voitures sont récurrents et ce sont souvent des vidéos dramatiques qui circulent sur Internet et notamment Twitter. Après la bataille, c’est un spectacle désolant qui est identifié et les habitants sont forcément impuissants face à cette violence. La Duchère n’est pas forcément un quartier très plaisant à visiter si vous souhaitez découvrir Lyon.