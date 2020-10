Une visite inattendue pour ce couple effrayé, un ours sonne à leur porte, une vidéo insolite et effrayante

Dans certaines régions du globe, les ours peuvent clairement se promener dans certaines villes et dans les villages. Des scènes insolites sont alors identifiées puisque ces animaux cherchent en réalité de la nourriture. Vous avez donc des vidéos qui les montrent en train de fracturer des portes pour accéder à l’intérieur des logements. Cette fois, c’est en Californie que cette situation a été identifiée et il était aux alentours de 22 heures lorsqu’une « personne » a sonné à la porte.

Qui sonne ? C’est l’ours !

Cette situation est toutefois improbable, mais le couple a clairement été surpris en découvrant l’animal contre leur porte. À la première tentative, il décide de ne pas intervenir puisqu’il est assez tard, mais la « personne » insiste avec une seconde sonnette. C’est à ce moment que le couple regarde avec la caméra qui sonne à la porte avec autant d’insistance.

Il découvre alors un ours qui se retrouve devant la porte et au lieu de la fracturer comme certains, il a activé la sonnette .

. Le couple s’amuse donc de cette situation, mais sur le moment, ils ont tout de même eu une belle frayeur.

Si vous regardez la vidéo de moins de 30 secondes postées sur YouTube, vous pouvez constater que l’ours ne semble pas être seul.

Heureusement, l’animal a pris la poudre d’escampette lorsqu’il a constaté que personne ne répondait. Cela montre aussi que ces ours cherchent à manger puisqu’ils n’ont peut-être pas ce qu’il faut dans leur habitat naturel. Avec la déforestation, les constructions et les activités des hommes, certaines espèces dans le monde sont de plus en plus menacées.

L’intérêt d’avoir une caméra à sa porte

Lorsqu’une personne sonne, vous ne devez pas ouvrir votre porte puisque vous ne savez pas si la personne est malveillante ou non. De ce fait, il est conseillé d’installer une caméra, cela vous permet de la déclencher dès que la sonnette s’active. Vous pouvez la mettre en place au niveau de la porte d’entrée ou du portail, vous ne sortez pas et cela vous évite d’ouvrir à n’importe qui surtout lorsque la sonnette retentit à cette heure si tardive.

Il existe des caméras à des prix très concurrentiels que ce soit sur des boutiques spécialisées ou via des sites traditionnels. Pour moins de 100 euros, vous pourrez clairement vous équiper à moindre coût et c’est aussi intéressant pour lutter contre les cambriolages. Certaines s’activent lorsque vous quittez le domicile et, si un mouvement est identifié devant votre porte, vous recevez immédiatement une notification.