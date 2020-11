Peut-on se rendre chez le vétérinaire pendant le confinement avec une cage de transport ?

Lors du premier confinement, la question avait aussi été posée. Les actes non urgents avaient toutefois été reportés puisque certains vétérinaires ne pouvaient pas accueillir les clients comme d’habitude. Il y avait certes un rendez-vous à prendre et des précautions à ne pas négliger.

D’autres questions sont aussi les bienvenues, car pouvez-vous utiliser une cage de transport pour vous rendre chez le vétérinaire ?

Les vétérinaires ne ferment pas pendant le confinement

Ces spécialistes de la santé des animaux ne sont pas des commerces non essentiels, car ils viennent en aide aux chiens, aux chats et à tous les fidèles compagnons. Comme c’est le cas pour les jardineries ou les établissements spécialisés, vous pouvez acheter de la nourriture dans ces commerces et c’est aussi le cas pour les vétérinaires.

Il y a quelques jours, l’Ordre national des vétérinaires a partagé les recommandations à suivre pendant le confinement .

. Vous ne pouvez vous rendre chez les vétérinaires uniquement via un rendez-vous.

Il y a bien sûr le respect des gestes barrières, la distanciation sociale, le port du masque et vous devez vous désinfecter les mains.

Une seule personne est acceptée par animal et il faut souvent rester dehors ou à l’accueil.

Il y a par contre une large différence avec le premier confinement puisque les vétérinaires peuvent recevoir les animaux pour tous les motifs. Il y a quelques mois, seuls ceux avec un état de santé qui le nécessitait pouvaient se retrouver chez le vétérinaire. De ce fait, même pour un simple vaccin, il sera possible de consulter votre vétérinaire. Il faut bien sûr que votre chien soit en laisse et votre chat dans une cage de transport.

Quel matériau privilégier pour la cage de transport ?

Avec la propagation du virus, vous savez sans doute que certains matériaux sont plus propices que d’autres à conserver le coronavirus. Des études ont d’ailleurs montré qu’il pouvait rester près de 20 jours sur un écran de téléphone. Par conséquent, si vous devez acheter une cage de transport qui est indispensable pour se rendre chez le vétérinaire ou pour voyager, il faut par contre regarder les avantages et les inconvénients.

Le plastique est très répandu et il est facile à désinfecter avec une lingette ou encore du gel hydroalcoolique après le passage du chat.

Si toutefois la cage est sale, un jet d’eau pourra aussi être intéressant pour chasser les résidus.

Les cages de transport en tissu sont pratiques, mais l’entretien est souvent complexe puisque vous avez des contraintes au niveau de la température.

De plus, certaines cages ne sont pas forcément compatibles avec une machine à laver et encore moins avec un sèche-linge.

Il existe aussi des cages classiques en fer qui sont parfaites pour les transports en voiture. Contrairement aux idées reçues, elles ne sont pas seulement réservées aux chats, car, si vous voyagez en train ou en avion avec un chien, il devra lui aussi être sécurisé dans une cage de transport qu’elle soit en plastique ou en fer. Pour le choix, vous devez prendre en compte la taille de votre animal. Vous pourrez donc vous rendre ensuite chez le vétérinaire et normalement, même pendant le confinement, vous confiez l’ensemble au professionnel et il s’occupe de votre chat ou de votre chien.

Lors du premier confinement, je devais signaler ma présence à l’accueil puis sortir si le temps le permettait. Le vétérinaire sortait et venait récupérer mon chien avec son carnet de santé, je ne pouvais donc pas pénétrer dans la salle d’auscultation comme c’était le cas autrefois. Ce sera aussi le cas pour les consultations programmées pendant le reconfinement qui devrait durer normalement jusqu’au 1er décembre.