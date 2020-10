L’écureuil des Avengers ! Un animal bleu aurait été vu, découvrez cette incroyable vidéo !

Les habitants de Yorkville dans l’Illinois ont eu une drôle de surprise ce printemps en se promenant à l’extérieur. En effet, au mois de mars, alors que les animaux gambadaient dans la nature, ceux qui se sont promenés dans les parcs ont eu une surprise haute en couleur. En effet, un drôle de personnage se promenait dans les prés et dans les parcs. D’ailleurs il s’est même aventuré dans certains jardins, à la plus grande stupéfaction des gens. En effet, la petite bestiole avait une fourrure bleue. Bleu comme un schtroumpf. Bien entendu la petite bête est devenue la curiosité de la petite ville. Un écureuil bleu, pensez donc. Personne n’a, du moins à notre connaissance, jamais vu un écureuil bleu. On connaît les gris, les bruns et même les roux, mais bleu, c’est pour le moins étrange. Il y a de quoi se poser des questions. Parfois, la nature dévoile quelques mystères qui sont très sympathiques.

Qu’est ce qu’un écureuil en réalité

Ce petit animal est appelé « squirel » aux USA. En fait, en Amérique du nord on trouve par priorité des écureuils gris. Bien entendu dans l’est il y a aussi des écureuils roux. Par contre, là où on risque le plus de trouver des écureuils aux USA, c’est à Central Park, à New-York. Et les new-yorkais ont l’habitude d’en voir toute l’année. Ces sympathiques petits rongeurs font partie du paysage et ils égayent la ville. Inutile de chercher à les trouver. Peu farouches, ils viendront vous voir. En réalité, les petites bêtes sont des survivants. En effet, autrefois les colons chassaient les écureuils pour les manger. D’ailleurs certains états d’Amérique du nord ont toujours encore l’habitude de les chasser. Beth Dito, la chanteuse de Gossip avait raconté lors d’une interview qu’elle venait de l’Amérique profonde et que lorsqu’elle était jeune, elle vivait dans une maison de fortune et qu’il y avait souvent des écureuils au petit-déjeuner. Certains fans avaient été choqués. Mais dans tous les endroits reculés du globe, il existe des régions dont les coutumes peuvent surprendre les personnes d’autres régions.

D’où peut bien venir cette couleur

En fait on ignore pourquoi le petit rongeur était bleu. Est ce un accident ? Est ce une mutation génétique ? Personne ne sait à ce jour ce qui a fait que la petite bête ait eu cette apparence. Est ce que l’écureuil était domestiqué et donc teint ? Ce n’est pas impossible. En effet, à un moment c’était la grande mode de faire teindre son animal de compagnie. Mais si cela n’est pas impossible, c’est quand même fort peu probable. En effet, aucun avis de recherche n’a été lancé pour récupérer l’animal. Or, lorsqu’un animal de compagnie se perd, en général la famille fait de son mieux pour retrouver leur ami à quatre pattes.

Une mutation génétique ?

Dès lors que les scientifiques n’ont pas pu approcher la petite bête, il est impossible de savoir d’où vient sa ravissante couleur bleutée. En effet, pour pouvoir faire une étude, il aurait fallu pouvoir approcher le rongeur. Est ce que l’animal a pu tomber accidentellement dans la teinture ? Ce n’est pas impossible. Mais certaines peintures auraient pu attenter à la santé de l’animal. Certes, il y a de nombreuses possibilités. L’animal a très bien pu tomber aussi dans du bleu de méthylène, qui est sans danger mais qui donne une teinte de ce type. La dernière possibilité est une mutation génétique. Mais d’un autre coté, comme les habitants n’ont pu que prendre l’animal en photo, on ne saura jamais vraiment pourquoi cet animal est bleu. De plus, il n’a plus été revu. A-t-il repris sa teinte originale ? Est-il rentré dans sa famille. Personne ne le sait. Et c’est fort dommage.