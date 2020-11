Le chien est-il compatible avec un appartement ? Sera-t-il vraiment heureux ?

En fonction de la race du chien, et même de la taille, certains environnements semblent beaucoup plus sympathiques que d’autres. Si certains pensent que l’animal doit impérativement être dans une maison avec un jardin, d’autres ne veulent pas se priver de cette chaleur animale qui est toujours très sympathique. Toutefois, une question revient sans cesse : les chiens sont-ils heureux en appartement ? La réponse dépend sans doute de plusieurs éléments.

Choisir un chien en fonction de votre univers

En effet, il serait sans doute difficile d’avoir un Berger Allemand de 35 kilos dans un appartement d’une pièce surtout si vous le sortez que deux fois par jour. C’est sans doute la configuration la moins agréable pour cet animal qui a besoin de se défouler, et surtout d’espace. Si vous êtes dans un appartement, certaines races sont un peu plus préconisées que d’autres, d’où l’intérêt de vous renseigner en amont.

Un éleveur ou un vétérinaire peut clairement vous donner quelques conseils si vous souhaitez adopter un animal en appartement .

. La taille peut être importante, il serait peut-être judicieux d’acheter un Chihuahua ou encore un Teckel ou même un Yorkshire, voire un Jack Russel.

Pour le Jack Russel Terrier ou Parson, il faut par contre le sortir très souvent et réaliser des promenades en forêt.

Vous devez donc vous attarder sur la taille, mais également les besoins, car un Jack Russel est un peu plus dynamique que d’autres races, il faudra alors le sortir plusieurs fois par jour pour qu’il puisse se dépenser. Dans le cas contraire, la destruction à cause de l’ennui pourrait être au rendez-vous.

Quels sont les besoins d’un chien ?

Finalement, pour choisir un chien, vous devez certes prendre en compte vos disponibilités, la superficie de votre appartement et la taille de l’animal. Que ce soit dans une maison avec un jardin ou un appartement, si vous êtes disponible que, le week-end, il sera sans doute préférable d’abandonner l’idée d’avoir un chien qu’il soit petit ou gros. Cet animal a besoin d’attention, de soins, de caresses, d’amour et de promenades ainsi que des jeux. Cela demande de l’investissement en termes de temps.

Il ne suffit pas de remplir la gamelle d’eau et celle des croquettes pour qu’il soit heureux. Le chien, quelle que soit sa taille doit impérativement se dépenser et vous devrez lui consacrer tous les jours de l’attention. Même si vous possédez une maison avec un grand jardin, les promenades sont indispensables pour la socialisation par exemple et pour l’aider à se dépenser.