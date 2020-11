Le calendrier de l’Avent pour les chiens et les chats d’Ultima Nature, il est désormais disponible !

Médor et Félix ont bien sûr le droit à un calendrier de l’Avent. Les maîtres ont tendance à préparer le leur avec quelques friandises et de petits sachets qui sont installés sur un tapis par exemple. Si vous êtes en quête d’un modèle spécialement conçu pour les chats et les chiens, vous ne serez clairement pas déçu puisqu’une enseigne bien connue se lance sur ce marché. Le QGMagazine a eu l’occasion de partager quelques informations très sympathiques.

Le calendrier de l’Avent dédié aux animaux !

Vous avez donc de petits sacs en lin écru et à chaque fois, ce sont des croquettes Ultima Nature qui sont au rendez-vous, mais il y a une version pour les chats et une autre pour les chiens. Ces derniers auront le droit de découvrir des croquettes au poulet alors que les premiers pourront savourer des croquettes au saumon frais.

Si vous avez habitué vos animaux à ouvrir dès le matin le calendrier de l’Avent, ils seront rapidement au rendez-vous .

. Ultima Nature s’offre ainsi un joli coup de publicité en proposant ce produit phare pendant les fêtes de Noël.

Cela lui permet aussi d’attirer le regard vers sa gamme de produits bio et si vous êtes en quête d’aliments, cette enseigne pourrait vous satisfaire.

En termes de prix, vous ne devez pas vous ruiner, il faut prévoir 15 euros pour le calendrier de l’Avent pour les chiens et les chats. Il y a même une bonne raison de l’acheter puisque 7 euros seront reversés à une association des refuges AVA. Il faudra alors surveiller les boutiques pour réussir à l’acheter.

Réalisez vous-même le calendrier de l’Avent pour vos animaux

J’ai deux chiens et je n’ai jamais pu trouver un calendrier de l’Avent sympathique pour mes animaux de compagnie. J’ai alors créé ma propre version avec une base que vous pouvez trouver dans tous les commerces dédiés aux loisirs et créations. En effet, vous avez un petit tapis qu’il suffit de suspendre et il y a 25 cases à chaque fois. Vous achetez des croquettes et des friandises, voire de petits jouets et vous remplissez celles-ci avec ces cadeaux.

Si elles ne sont pas numérotées, vous pouvez acheter de petites épingles en bois avec des pancartes qui dévoilent les chiffres et vous dispatchez l’ensemble au niveau des cases. Tous les matins, mes chiens savent qu’ils auront une friandise et il suffit de faire cela dès le 1er décembre pour qu’ils prennent l’habitude jusqu’au 25.