Chiens : tout ce que vous ne savez pas à propos de votre animal, vous serez surpris !

Les chiens peuvent vous accompagner dans toutes vos péripéties, les plus insolites comme les moins drôles. Ils sont en mesure de combler la solitude, ils vous accordent de l’amour et de la tendresse sans jamais rien attendre en retour. Ce sont donc les meilleurs amis et ils sont clairement beaucoup plus fidèles que certains humains.

"Comment peut on abandonner 1 chien magnifiquement fidèle? Ce n'est pas 1 accessoire. C'est votre meilleur putain d'ami. Cela me rend si triste, en colère". Qd vs achetez 1 bracelet, pendentif, vs ns aidez à sauver, traiter, réintégrer les chiens malades, blessés, handicapés. https://t.co/vd3sy0qNDb — AAA (@INFOLEKIOSK) October 31, 2020

Le Top 5 des informations méconnues à propos des chiens

Il est préférable d’apprendre à connaître les chiens, cela vous permet de combler leurs besoins avec précision et vous pourrez aussi repérer plus aisément si quelque chose ne va pas.

La truffe de votre animal doit être froide, cela lui permet de réguler la température de son corps .

. Le chien serait susceptible de détecter une maladie grâce à son odorat qui est beaucoup plus puissant que celui des humains.

Votre animal de compagnie est un atout contre le stress puisqu’il est bien meilleur qu’un anxiolytique.

Votre chien reconnaît clairement votre voix même s’il ne vous voit pas.

Les chiens comprennent parfaitement les humains.

C’est donc votre meilleur ami, mais également celui qui est en mesure de vous comprendre. Leur sens de l’observation est très important et avec une gestuel, ils peuvent réussir à vous comprendre.

Un chien est une créature très inhabituelle; elle ne se soucie jamais de vous demander quelle est votre humeur, elle se fiche de savoir si vous êtes riche ou pauvre, stupide ou intelligent, pécheur ou saint. Tu es son ami. Cela lui suffit … 🌿🌾🌿 MEILLEUR AMI 🌿🌾🌿 https://t.co/xkx4wRQn50 — FanfanLesBoulettes – Bot Russe, Matricule 2669 (@Rustydufort) November 1, 2020

Votre chien peut réellement nourrir un dialogue

Certains ont tendance à vous préciser que votre chien n’est pas capable de vous comprendre lorsque vous lui parlez. La réalité est pourtant bien différente et c’est aussi pour cette raison que des maîtres n’hésitent pas à conserver. Mis à part la gestuelle, ils prennent en compte votre voix, l’intonation, mais également les mots. Certains sont très réceptifs, par exemple, si je dis « croquettes » à mes chiens, ils savent immédiatement qu’ils auront leur gamelle pour manger et ils vont directement à la place dédiée.

Ils ont pu assimiler le « assis » et le « coucher », mais il y a d’autres mots qu’ils sont en mesure d’assimiler. Avec le mot « jouet », ils vont chercher la peluche par exemple pour jouer, mais avec un autre mot comme « doudou », ils savent rapidement qu’ils doivent prendre l’objet qu’ils apprécient le plus, celui avec lequel on joue le plus souvent. Il y a d’autres informations qu’il faut connaître à propos des chiens qui peuvent aussi passer par une crise d’adolescence. De plus, cet animal de compagnie serait le meilleur ami de l’homme depuis près de 30 000 ans selon Futura Sciences qui partage les résultats d’une étude réalisée par l’Université de l’Arkansas aux États-Unis.

De ce fait, n’hésitez pas à parler avec votre chien puisqu’il peut clairement rompre la solitude.