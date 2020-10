Calculer l’âge de votre chat, c’est possible et voici comment procéder

Sur Internet, il y a une multitude d’informations qui circulent sur le sujet, mais il serait finalement possible de calculer l’âge de votre chat. L’espérance de vie pourrait aussi osciller entre 13 et 17 ans, cela dépend des races, et surtout du quotidien. Un chat qui vit constamment à l’extérieur pourrait vivre moins longtemps qu’un matou en intérieur qui peut dormir sur une couette avec toute la nourriture qu’il souhaite. Certains pensent qu’une année équivaut à 7 années pour les humains, mais est-ce vrai ?

Le chat a un âge mature sous-estimé

Il y a des correspondances pour savoir s’il est adulte ou encore un jeune chat, mais il n’y a pas forcément de certitudes. Par exemple, un félin de 12 mois, soit un an aurait donc l’âge d’un adolescent de 15 ans, il serait déjà dans l’adolescence. Il atteindrait l’âge adulte à 24 mois, soit deux ans, cela représenterait chez les humains 24 ans. Toutes les années supplémentaires provoquent bien sûr un vieillissement qui correspond à quatre ans chez les humains.

Croquette devant la porte d'entrée — Neymar Ts 🇵🇹🇫🇷 (@TonySaget) October 8, 2020

Il suffit de prendre un exemple pour comprendre puisque vous devez prendre 24 mois puis multiplier par 4 les années qui restent .

. Imaginons que votre félin à 10 ans, vous avez donc les 24 mois, soit deux ans et il reste 8 ans.

La formule pour calculer est donc 24 + (8×4). Vous comprenez alors que votre chat a en réalité chez les humains 56 ans.

Finalement, votre animal peut rapidement être beaucoup plus vieux que vous. Il faut aussi noter selon Futura Sciences que dès que le chat atteint 20 ans, il est considéré comme un centenaire.

L’espérance de vie d’un chat dépend de plusieurs critères

Le site a même publié un schéma pour connaître rapidement l’équivalence de l’âge de votre chat à un adulte. C’est assez sympathique et cela permet enfin de lever le mystère concernant votre compagnon à quatre pattes. Il ne faut pas oublier que l’espérance de vie ne sera pas la même entre tous les félins, car certains peuvent évoluer dans des conditions beaucoup plus sympathiques. En effet, les chats ont tous ce dont ils ont besoin pour évoluer dans les meilleures conditions, d’autres par contre sont dans les rues et confrontés à une multitude de dangers.

PRESSE – "Oubliez tous vos calculs, on ne multiplie pas par 7 l’âge de son chien ou de son chat pour obtenir une équivalence humaine. Vous imaginez un chien qui aurait 130 ans ?"

Interview de Sylvie Chastant @NeoCare_Envt https://t.co/a8Bd4jCjFJ via @actufr — Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse (@env_toulouse) October 8, 2020

Dans le Guiness Book des Records, nous apprenons que, le chat le plus vieux à 38 ans en âge réel, cela correspond à 169 ans chez les humains. Il se nomme Crème Puff et ce record n’a pas encore été battu.