8 choses qui déplait fortement à votre chat, mais que vous faites sûrement sans le savoir !

Les chats font parties des animaux de compagnie préférés des français. Ils sont très nombreux à apprécier la présence de ces petits êtres mais ne savent pas forcément qu’ils répètent des gestes qui ne sont pas bons pour leurs animaux. Certains sont si ancrés dans l’inconscient qu’on ignore qu’ils peuvent être parfois dangereux pour le chat. On vous explique tout ce qu’il faut absolument éviter de faire pour vous assurer que votre animal ait la meilleure vie possible au coeur de votre foyer.

Eduquer votre chat par le cri ou la violence

On a tendance à penser que notre animal nous écoutera plus si on crie. C’est totalement faux. Les oreilles du chat sont extrêmement sensibles. Tout ce que vous obtiendrez, c’est un chat stressé ! Il faut savoir qu’un chat ne s’éduque pas comme cela. Il faut au contraire le conditionner. Cela demande de la patience. Vous devez donc proscrire aussi tout acte de violence. Si vous souhaitez lui faire comprendre qu’il a fait une bêtise, dites fermement « non », ou effleurez le bout de son chanfrein avec votre index, car celui rappellera le geste que ferait sa mère.

S’en prendre à votre chat s’il fait pipi partout

Vous ne comprenez pas pourquoi votre chat ne fait pas pipi dans sa litière ? Ne lui criez pas dessus pour autant car cela peut s’expliquer de bien des manières. Vérifiez d’abord si sa litière est propre. Sinon, il peut s’agir d’une simple volonté de sa part de marquer son territoire. Enfin, cela peut montrer que votre chat est stressé, ou peut-être même malade. Parlez-en à votre vétérinaire si cela se poursuit.

Ne pas jouer avec lui

N’oubliez pas que votre chat conserve ses instincts primitifs. Il est nécessaire qu’ils en assouvisse certain, comme son instinct de chasseur. Si votre chat a un jardin, il pourra se dépenser comme il faut. Mais si vous vivez dans un appartement, il est nécessaire de jouer avec lui quelques minutes chaque jour, afin qu’il puisse se canaliser.

Lui imposer des câlins

On le sait, les chats ne sont pas comme les chiens. Ils sont bien plus indépendants et ne réclament pas forcément votre présence au quotidien. Il est important de laisser à votre chat ses moments, ceux durant lesquels il sera seul, paisible. Ne venez pas constamment le déranger, car cela pourrait le stresser et il ne se sentirait plus à l’aise en votre compagnie.

Oublier de le brosser !

Les chats sont très propres. Ils passent une bonne partie de leur journée à se laver. Mais cela a pour conséquence le fait qu’il avale beaucoup de poils. Et certains chats les digèrent moins, et ne parviennent pas à les recracher comme il le faudrait. Il est donc nécessaire de le brosser au moins deux fois par semaine.

Couper ses moustaches

Les moustaches sont indispensables aux chats. Si vous les coupez, elles repousseront. Mais votre chat se retrouvera tout déstabilisé. En effet, les moustaches lui permettent de détecter des variations de l’air, de mesure la largeur d’un espace (c’est grâce à elle qu’il sait s’il peut s’insérer dans un trou en toute sécurité) mais c’est grâce à elle qu’il montre ses émotions.

Ne pas le faire vacciner

Certaines personnes pensent qu’il n’est pas nécessaire de faire vacciner son chat s’il vit dans un appartement. Mais c’est au contraire très nécessaire. Mais des virus peuvent être transmis par des insectes comme le moustique vous trouverez également dan votre appartement. De plus, depuis son enfance, le chat peut porter des microbes qui ne se réveillent que plus tard, comme le coryza. Il est donc nécessaire de le vacciner, pour sa santé.

Vous avez ici certaines clés qui vous permettront de maintenir un bon climat dans votre foyer avec votre animal de compagnie. Il sera plus heureux si vous suivez nos conseils, et n’hésitez pas à les dire à vos proches qui sont sûrement nombreux à faire des erreurs, en pensant qu’elles sont bénéfiques. Mais vous l’aurez compris, on se trompe parfois, il est donc urgent de changer les mauvaises habitudes.