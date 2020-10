Une nouvelle enseigne de burgers débarque en France, voici ce que propose Carl’s Jr

Entre les chaînes de la restauration rapide très connues comme KFC, McDonald’s ou encore Burger King, Carl’s Jr doit batailler pour s’imposer. Il y a également tous les établissements dédiés aux burgers qui s’installent dans toutes les villes de France. Vous avez alors l’embarras du choix si vous souhaitez déguster un hamburger dans les prochaines heures. Toutefois, le prix n’est pas celui proposé par ces établissements, car cette entreprise s’avère être un peu plus onéreuse.

Quel prix pour un burger chez Carl’s Jr ?

Bien sûr, dans des chaînes comme McDonald’s ou encore Burger King, les coûts sont relativement faibles. Vous aurez des menus pour moins de 10 euros et des hamburgers à moins de 5 euros. Toutefois, Carl’s Jr a décidé de dévoiler une stratégie un peu plus onéreuse puisque le burger sera facturé près de 8.40 euros contre 12.90 euros avec un menu. Vous pouvez déjà trouver des restaurants du côté de Vélizy et de Toulon.

Ce sont deux enseignes Carl’s Jr qui sont des succursales, mais sur le long terme, l’entreprise a d’autres envies .

. En effet, la franchise pourrait lui permettre d’ouvrir d’autres restaurants en France afin de se lancer dans la course aux burgers.

Il faudra toutefois redoubler d’efforts pour réussir à concurrencer les enseignes déjà présentes comme McDonald’s.

Dans le magazine L’Officiel de la Franchise, le responsable français de Carl’s Jr, Stéphane Brescia a précisé que pour le franchisé, il y aura 40 % de commerces contre 60 % pour la marque. Les ouvertures en France ne sont pas les premières puisque l’enseigne de fast food est déjà présente dans 42 pays et elle possède tout de même 4000 restaurants.

Quelle est la promesse de Carl’s Jr ?

Lorsque vous vous rendez sur le site de l’enseigne, le ton est rapidement donné. En effet, elle souhaite vous proposer des burgers très frais et conçus dans les meilleures conditions. Vous avez une cuisson BBQ et du 100 % boeuf d’Angus, cela promet donc un goût très sympathique pour ces burgers décrits comme authentiques, gourmands, généreux et même créatifs. Ils sont servis à la table et faits main.

Vous pouvez découvrir le menu qui est très conséquent pour Carl’s Jr qui jongle avec le bacon, le Spicy ou encore le Western et vous avez également des wraps avec de la salade et des Chicken Filet. Ce sont finalement des recettes que vous retrouvez un peu partout dans une enseigne de burger, mais le goût pourrait être différent grâce à leur savoir-faire. Il faudra donc faire un tour chez Carl’s Jr pour se faire une idée de qualité.